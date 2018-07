Szkolenia żołnierzy i przymierzalnie strojów. Gdzie stosuje się wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość?

Od redakcji: warto poznać i zrozumieć, czym są VR i AR, gdzie mają zastosowanie i jakie są prognozy ich rozwoju. Zapraszamy do lektury trzyczęściowego opracowania autorstwa dr Łukasza Kryśkiewicza.

Początki, czyli militaria

Pierwsze wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej dotyczyło głównie kontekstu militarnego – zresztą nadal VR znajduje szerokie zastosowanie w szkoleniu żołnierzy, m.in. pilotów pojazdów i skoczków spadochronowych. Przykładem tego jest wykorzystywany i rozwijany przez armię Stanów Zjednoczonych Dismounted Soldier Training System. Podczas takiej symulacji żołnierz wyposażony m.in. w karabin i info-hełm przemieszcza się po wirtualnym polu walki. Ponieważ wiele stanowisk szkoleniowych może być połączonych ze sobą w ramach jednej sieci komputerowej, możliwe jest jednoczesne szkolenie nawet całego oddziału.

Żołnierze 4 Pułku Piechoty podczas szkolenia zwiadowczego z zastosowaniem VR. Fot. Mykel Gurule

Bezpieczeństwo

Rzeczywistość wirtualna i symulacje komputerowe znalazły zastosowanie również w dziedzinie bezpieczeństwa i ergonomii. Prace w tym zakresie prowadzone są m.in. na potrzeby elektrowni nuklearnych, gdzie systemy VR dają możliwość szkolenia personelu w sytuacjach awaryjnych. Prowadzone są też badania z wykorzystaniem technik VR obejmujące obsługę specjalistycznych maszyn, np. w górnictwie. Techniki VR są stosowane do analizy ergonomii pracy (np. w obsłudze maszyn w kopalniach), oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń (np. związanych z pracą w kopalni), lub symulacji wypadków celem poprawienia efektywności decyzji podejmowanych w warunkach rzeczywistych.

Szkolenia

Jednym z najpowszechniejszych zastosowań VR są szkolenia. Korzystanie z technik VR wydaje się być szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy szkolenia w warunkach rzeczywistych wiąże się z zagrożeniem zdrowia i życia człowieka. Z tego względu szkolenia w wirtualnym środowisku najczęściej związane są z takimi dziedzinami, jak: medycyna (np. wirtualne operacje), energetyka atomowa (np. ograniczenie narażenia pracownika na promieniowanie jonizujące) oraz kopalnie.

Struktura światowego rynku VR w 2025 roku (prognoza). Źródło: https://www.farmaprom.pl/pl/czy-technologie-vr-i-ar-zawladna-swiatem-juz-teraz-rewolucjonizuja-branze-medyczna-i-farmaceutyczna/

AR stosowana jest natomiast w różnych obszarach nauki oraz biznesu:

AR a edukacja

Bardzo ważną funkcją AR jest edukacja. Najszersze zastosowanie AR w zakresie edukacji historycznej to przewodniki AR po miastach historycznych oraz muzeach. Użytkownik może poruszać się po historycznym obiekcie i uzyskiwać informacje na wyświetlaczu (gogle, wyświetlacz telefonu, wyświetlacz komputerowy). „Informacje są aktualizowane zgodnie z tym, jak porusza się użytkownik i wyświetlane równocześnie według jego indywidualnych potrzeb. Pozwala to na pogłębienie doświadczenia, na przeżycia” [Berbeka, 2016, s. 42].

Aplikacja z zastosowaniem AR w Muzeum w Sankt Petersburgu

Wirtualna przymierzalnia ubrań historycznych w Muzeum Górnośląskim w Chorzowie. Fot. itsilesia



AR w turystyce

W turystyce AR wykorzystywana jest w nawigacji zewnętrznej, turystycznych specjalnych okularach w formie nakładania interaktywnych informacji, a także w rekonstrukcji obiektów archeologicznych. Ogólnie można ocenić, że w turystyce ważna jest możliwość wzbogacania otaczającej rzeczywistości oraz łączenia z geolokalizacją, w czasie realnym. Obie te funkcjonalności rysują szansę powstawania nowoczesnych komputerowych przewodników turystycznych nowej generacji, co współcześnie coraz powszechniej ma miejsce. Powstają coraz to nowsze aplikacje, a istniejące są uaktualniane. Na przykład władze miasta Wiedeń oferują aplikację przewodnika turystycznego, pozwalającego na wskazanie wybranych miejsc z pomocą geolokalizacji i dostarczenie żądanych informacji na temat ciekawych miejsc w okolicy. Urząd miasta Dublina we współpracy z Manchester Metropolitan University (MMU) i Dublin Institute of Technology (DIT) zrealizowali projekt, wykorzystujący poszerzoną rzeczywistość w aplikacji mobilnej. Służy ona zarówno turystom, jak i mieszkańcom. Aplikacja daje dostęp do informacji o atrakcjach turystycznych, umożliwia rekonstrukcję wydarzeń historycznych, dając użytkownikowi emocjonalne przeżycie, doświadczenie. Specjaliści podkreślają, że zastosowanie AR w turystyce dziedzictwa kulturowego jest kluczowe dla podnoszenia przewagi konkurencyjnej poszczególnych obiektów czy miejscowości.

AR i VR w medycynie



Duże znaczenie AR i VR podkreślić należy w medycynie. Dzięki nowym technologiom młodzi lekarze już teraz mogą oswajać się z zawodem, począwszy od nauki anatomii w wirtualnym świecie, VR umożliwia jego bardzo dokładną wizualizację), poprzez oglądanie nagrań operacji (często transmitowanych na bieżąco) za pomocą kamer 360, a skończywszy na symulacjach bardzo skomplikowanych operacji. Taki rozwój technologii nie tylko pozwala na wymianę wiedzy wśród lekarzy, ale ma realny wpływ na ratowanie życia ludzkiego. Już dziś aplikacje VR i VR są wykorzystywane w chirurgii, diagnostyce, psychoterapii oraz przy leczeniu bólu, także w polskich instytucjach ochrony zdrowia. W medycynie coraz częściej znajdują też zastosowanie technologie ubieralne (wearables) i systemy CRM. Gogle VR, takie jak Oculus Rift, HoloLens czy HTC Vive, znacząco ułatwiają pracę neurochirurgom, pomagają także w edukacji przyszłych lekarzy chirurgów różnych specjalizacji. Za pomocą zestawu VR można oglądać trójwymiarowe obrazy mózgu i dzięki temu precyzyjnie lokalizować guzy, a także poznawać strukturę mózgu i zaplanować operację tak, aby była jak najbezpieczniejsza dla chorego.

Handel

Szerokie zastosowanie AR i VR znajdują w handlu. Dotychczas czołową pozycję nowoczesnych wdrożeń globalnych w sferze shoppingu utrzymywały aplikacje mobilne i postęp Internetu mobilnego. Od chwili powstania umożliwiły dokonywanie zakupów podczas jazdy autobusem, na plaży, ogólnie mówiąc wszędzie. Teraz prym wiedzie technologia rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR/VR), która konsumentom i sprzedawcom daje szerokie możliwości. Stosowanie wirtualnej rzeczywistości (VR) pozbawia użytkownika konieczności chodzenia po sklepach, bo zakupy może zrobić z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy założyć sprzęt i wygodnie usadowić się na wersalce, z poziomu której może przystąpić do wyboru towaru w sklepie. Kolejnym plusem tego rozwiązania jest to, że znika potrzeba pchania wielkiego wózka na zakupy, a także korzystania z myszy i przycisków. Korzystając z wirtualnej rzeczywistości wystarczy spojrzeć na dany towar lub wydać polecenie głosowe zlecające oprogramowaniu: czy prowadzić dalej wzdłuż półek z towarem lub zatrzymać się przed wybraną półką i dokładnie zapoznać się z opisem towaru wraz z jego ekspozycją.

Powyższe zastosowania potwierdzają badania przeprowadzone przez PwC w 2016 roku wśród firm amerykańskich.

Obszary wykorzystania AR i VR. Źródło: Za Płoszczyński M., Jak liderzy przemysłowi korzystają z technologii VR/AR?, http://przemysl-40.pl/index.php/2017/10/13/jak-liderzy-przemyslowi-korzystaja-z-technologii-vr-ar/

Rozszerzona i wirtualna rzeczywistości, poprzez wskazane zastosowania w nauce i biznesie, będzie miała ogromny wpływ na gospodarkę. Wielu ekspertów twierdzi, że VR i AR mają potencjał, aby być jednymi z najbardziej przełomo­wych technologii najbliższej dekady. Prognozy różnych ośrodków badawczych jednoznacznie wskazują – rozszerzona i wirtualna rzeczywi­stość może stanowić nowy punkt zwrotny dla rozwoju technologii multimedialnych.

Autor: dr Łukasz Kryśkiewicz, adiunkt Katedry Ekonomii Biznesu SGH

