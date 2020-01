Szkolenia z rekrutacji pracowników - czym jest employer branding?

Budowanie marki, czyli employer branding

Employer branding to działania mające na celu zbudowanie odpowiedniego wizerunku pracodawcy. Może on być kreowany poprzez zabiegi zewnętrzne oraz wewnętrzne. Wewnętrzny employer branding kierowany jest do obecnych pracowników firmy, i skupia się przede wszystkim na stworzeniu przyjaznej, sprzyjającej rozwojowi, atmosfery pracy. Do działań prowadzonych wewnątrz przedsiębiorstwa zalicza się etap rekrutacji, wprowadzania pracownika do firmy, ale też benefity oraz bonusy, spotkania integracyjne, wydawanie gazetek i newsletterów, jak również szkolenia będące inwestycją w kapitał ludzki.

Zewnętrzny employer branding skierowany jest do potencjalnych pracowników. Ma on na celu stworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. W ramach tego typu działań firma uczestniczy w targach pracy, aktywnie promuje się na uczelniach wyższych oraz dba o odpowiedni proces rekrutacji. Szkolenie z rekrutacji i employer branding może być kluczowym etapem dostosowywania przedsiębiorstwa do wymogów współczesnego rynku. Warto zaufać doświadczonym profesjonalistom, którzy zajmą się procesem budowania marki pracodawcy, pomogą w rekrutacji oraz wdrażaniu i szkoleniu nowego pracownika.

Na czym polega szkolenie?

Szkolenie z rekrutacji oraz employer brandingu dla firm pozwala stworzyć strategię budowania marki pracodawcy, przygotować profile kandydatów, zredagować treść ogłoszenia, a także wybrać najlepsze miejsca na ich publikację. Pomoc specjalisty jest ważna na każdym etapie rekrutacji, jak również po jej zakończeniu, kiedy należy wdrożyć procesy onboardingowe, ponieważ umiejętne wprowadzenie pracownika na jego stanowisko jest równie ważnym elementem, który może rzutować na przyszłą współpracę oraz chęć pozostania zatrudnionej osoby w danej firmie. Kompleksowe wsparcie profesjonalisty pozwala otrzymać konkretne, szyte na miarę rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie nowych, skutecznych pracowników oraz wzmocnienie marki.

Co zawiera program szkolenia z rekrutacji?

Odpowiednie przeszkolenie pracowników wymaga na początku przede wszystkim dokonania diagnozy procesu rekrutacyjnego w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie tworzony jest raport zawierający wyniki analiz oraz rekomendację działań rozwojowych dokonanych przez specjalistę. Jeśli przedsiębiorca wyrazi chęć ich wdrożenia, wtedy następuje etap doboru metod i zakresu pracy, czyli dopasowany do potrzeb danej firmy, indywidualny program działań. Etap rozwoju jest kolejnym krokiem, podczas którego wdrażane są zaplanowane wcześniej działania. Wsparcie specjalisty kończy się weryfikacją efektywności przeprowadzonych działań. Profesjonalne szkolenie z rekrutacji i selekcji pracowników oraz employer branding jest więc wieloetapowym procesem dostosowanym do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy.

Co zyskujesz dla swojej firmy?

Największa korzyść, jaką zyskuje przedsiębiorca, który zdecyduje się na szkolenie z technik rekrutacyjnych - to przewaga rynkowa w tej dziedzinie. Wiele firm nie jest nadal świadomych tego, że na rekrutację przeznaczają zbyt wielkie budżety. Bardzo często zawodzi również proces onboardingowy, który zniechęca dobrego pracownika do pozostania w firmie. Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń pozwala więc na oszczędności w przedsiębiorstwie, jak też znalezienie i zatrzymanie najlepszych kandydatów oraz zbudowanie silnej marki dobrego pracodawcy.

