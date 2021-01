Szkolenia dla nauczycieli i lekcja pokazowa online pt. (Nie)widzialna nastoletnia depresja

Szkolenia zostały objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i są realizowane w ramach kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji, która została objęta patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Partnerem szkoleń jest Fundacja Edukacji Społecznej.

Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy merytorycznej oraz praktycznych wskazówek i narzędzi, które ułatwią możliwość samodzielnego realizowania lekcji na temat depresji dla uczniów.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

1. 11.02 (czw.) godz. 14.00

2. 25.02 (czw.) godz. 10.00

3. 10.03 (śr.) godz. 14.00

4. 30.03 (wt.) godz. 14.00

5. 21.04 (śr.) godz. 14.00

Każde szkolenie jest zaplanowane na ok. 3 godziny.

Szkolenia poprowadzą:

- Ekspert medyczny, psychoterapeuta pracujący z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami.



- Ekspert związany z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

- Edukatorzy z Fundacji Edukacji Społecznej, współautorzy Scenariusza lekcji nt. depresji oraz zajęć o depresji w szkołach ponadpodstawowych w ramach pilotażowego programu edukacyjnego.



W trakcie szkoleń eksperci przekażą uczestnikom rzetelną, merytoryczną wiedzę oraz praktyczne wskazówki i narzędzia, które ułatwią samodzielne realizowanie lekcji na temat depresji dla swoich uczniów.

Skąd się bierze depresja wśród dzieci i młodzieży?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się skąd się bierze depresja wśród dzieci i młodzieży? Jakie są przyczyny choroby i jej objawy oraz jak nie pomylić nastoletniej depresji z buntem młodzieńczym. Jest to wiedza będąca fundamentem oraz pierwszym krokiem w świadomej i skutecznej pomocy osobie – nastolatkowi, który może chorować na depresję. Absolutnie nie chodzi o to, aby nauczyciel stawiał diagnozę i wchodził w rolę lekarza. Rzecz w tym, aby miał świadomość z czym wiąże się depresja, aby był wyczulony na wszelkie, nawet subtelne sygnały, które wysyła uczeń i aby nie bał się reagować – czy to poprzez zainicjowanie rozmowy z nastolatkiem, okazanie wsparcia i zrozumienia dla sytuacji, w której się znalazł, czy podpowiedź gdzie może szukać pomocy, ale również przez kontakt z rodzicami dziecka.

Jak można wspierać nastolatka?

Uczestnicy dowiedzą się również, jak mogą wspierać nastolatka, który choruje na depresję, a także zdobędą wiedzę gdzie mogą szukać pomocy w przypadku choroby ucznia. To nauczyciele spędzają z dzieckiem większą część dnia, mają możliwość zauważyć nawet najdrobniejsze, subtelne zmiany w zachowaniu, które mogą sygnalizować, że dzieje się coś niedobrego (np. słabsza koncentracja, utrata zainteresowań, utrata relacji z rówieśnikami, gorsze oceny, spadek nastroju, zachowania agresywne, autoagresja, wagarowanie). W trakcie szkoleń nauczyciele zdobędą wiedzę na temat tego, co mogą realnie zrobić – jakie mają możliwości i gotowe narzędzia, których mogą użyć do tego, aby pomóc uczniowi kiedy zauważą u niego niepokojące objawy. To może być z pozoru zwykła rozmowa, pytanie okazujące wsparcie i zrozumienie czy rozmowa, konsultacja z psychologiem szkolnym czy rodzicami ucznia.

Jak nakłonić uczniów do otwartej i szczerej rozmowy?

W trakcie szkoleń uczestnicy dowiedzą się, jak nakłonić uczniów do otwartej i szczerej rozmowy? Zostaną im przekazane wskazówki na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozmowy z młodzieżą o depresji, jakie pytania czy reakcje uczniów mogą się pojawić i jak sobie z nimi poradzić. W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie pokazane krok po kroku jak skorzystać z konspektu zajęć dla nauczycieli, skąd pobrać materiały metodyczne i w jaki sposób z nich korzystać.

Informacje dotyczące szczegółów szkoleń i procesu rejestracji będą przekazywane w oddzielnych komunikatach na stronie forumprzeciwdepresji.pl.