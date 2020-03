Szkło ochronne i etui do Galaxy S20 Ultra - które produkty warto kupić a których unikać?

Niewątpliwie do tego typu urządzeń należy Samsung Galaxy S20 Ultra. Smartfon został wprowadzony zaledwie kilka tygodni temu, a z dnia na dzień cieszy się coraz większą popularnością. Nic dziwnego, w końcu jego poprzednik „Galaxy S10” uznany został za najlepszy flagowiec w 2019 roku. W poniższym poradniku znajdziesz praktyczne informacje, którymi warto się kierować podczas zakupów szkła i etui do Samsunga Galaxy S20 Ultra.

Jak wybrać szkło ochronne do Galaxy S20 Ultra?

Przed zakupem akcesoriów ochronnych na wyświetlacz smartfona, warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi kwestiami. Przede wszystkim należy rozróżnić trzy typy produktów, którymi są płyny ochronne, folie oraz szkła hartowane. Każde z nich posiada inne właściwości, które sprawdzają się w określonych sytuacjach. Wielu z użytkowników wierzy, że najbardziej odpornym produktem jest szkło hartowane, które rzekomo miałoby całkowicie zabezpieczyć ekran. Jest to jednak mit, ponieważ żadne akcesorium nie zapewnia 100% ochrony przed pęknięciem. To tylko produkty wspomagające, które należy stosować zachowując jednocześnie wszelkie środki ostrożności.

Przechodząc dalej warto zapamiętać, że produkty ochronne na wyświetlacz mają określony poziom twardości, który określa się na skali Mohsa od 1H do 10H. Produktami, które zapewniają najmniejszą twardość są wszelkiego rodzaju płyny, następnie folie ochronne 4H, szkła hybrydowe 8H, a na samym końcu znajdą się natomiast szkła hartowane 9H. Nie oznacza to, że najlepsze będzie szkło hartowane, ponieważ każdy z nas ma inne potrzeby, a przyszłe akcesorium należy dostosować właśnie pod nie.

Polecane produkty: folie ochronne, szkła hartowane, szkła UV

Szkła hybrydowe i hartowane: Samsung znany jest z pięknych i nowocześnie wyglądających smartfonów. Urządzenia tego producenta posiadają zazwyczaj efektowne i zaokrąglone wyświetlacze. Nie każdy jednak produkt posiada konstrukcję, która byłaby dostosowana do całej powierzchni ekranu. Jeżeli należymy do osób, które w bardzo ostrożny sposób użytkują swój Galaxy S20 Ultra zapewne wystarczy nam standardowe szkło hybrydowe lub hartowane.

Te akcesoria posiadają płaski wykrojnik, są proste w instalacji oraz cechują się dobrą odpornością. Płaski wykrojnik dostosowany jest jednak do płaskiej części wyświetlacza, przez co ochrona bocznych krzywizn zostaje pominięta. Warto o tym pamiętam, żeby w przyszłości nie zaskoczyły nas porysowane krawędzie ekranu. To bardzo dobre i wysokiej jakości produkty, przy których należy jednak uważać np. na wkładanie smartfona i kluczy do jednej kieszeni.

Folia ochronna: Innym produktem tego typu jest folia ochrona, tę jednak zalecalibyśmy wyłącznie jako ochronę przed zarysowaniami. Ten produkt nie sprawdzi się jako zabezpieczenie przed pęknięciami, a jako delikatna warstwa ochronna. To produkt polecany do etui z klapką, w którym sama klapka stanowi już solidne zabezpieczenie ekranu.

Szkło UV: nowością na rynku są szkła UV. To najdroższy, ale i najbardziej dopasowany produkt na ekran. Szkło UV pokrywa dokładnie całą powierzchnię wyświetlacza, dzięki czemu nawet krawędzie są odpowiednio zabezpieczone. Nie jest to jednak produkt pozbawiony wad. Szkło UV montowane jest za pomocą płynnego kleju, który następnie utwardza się za pomocą lampy UV. Instalacja jest nieco trudniejsza, jednak końcowy efekt jest tego, jak najbardziej wart. Minusem tego typu szkieł jest niewielki problem z dopasowaniem etui. Mocno zachodzące krawędzie obudowy będą podważać szkło, które w efekcie może po prostu odpaść.

Przykładowe produkty: folia ochronna Ringke Dual Easy, szkło hybrydowe 3mk Flexible Glass, szkło hartowane T-Max UV Glass

Jak wybrać etui do Galaxy S20 Ultra?

Być może to trochę prostolinijne myślenie, ale w tym przypadku radzilibyśmy kierować się głównie najbardziej zaufanymi markami. Producenci tacy, jak Spigen, Ringke czy też Supcase znani są na całym świecie, przede wszystkim za sprawą świetnej jakości, funkcjonalności oraz ciekawego designu. To najprostszy sposób, jeżeli nie chcemy poświęcać zbyt wiele czasu na szukanie idealnej obudowy.

Tym na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru etui są: wykorzystane w trakcie produkcji materiały oraz konstrukcja obudowy. Kluczowym elementem są same tworzywa. Zwykłe silikonowe obudowy są zazwyczaj bardzo cienkie, szybko się rysują oraz odkształcają, przez co nie zapewniają odpowiedniej ochrony smartfonom. Należy wybierać pokrowce wykonane z materiałów takich jak TPU (poliuretan), PC (poliwęglan) lub z skóry naturalnej/skóry PU.

Obudowy z poliuretanu są elastyczne oraz stosunkowo miękkie, dzięki czemu są bardzo proste w montażu oraz jedynie delikatnie wyczuwalne na powierzchni obudowy. Poliwęglan wykorzystywany jest natomiast do produkcji twardych i sztywnych pokrowców. Ten materiał nie jest elastyczny, jednak bardzo dobrze znosi upadki i jest odporny na pęknięcia. Ostatnią gamą materiałów są skóry. Te również wykorzystywane są do produkcji etui, jednak w większym stopniu pełnią funkcję estetyczno-wizualną niż funkcjonalną. Istnieje bardzo wiele gatunków etui, poniżej niektóre z nich:

Etui typu portfel: kluczową cechą etui portfelowych są kieszonki występujące w konstrukcji pokrowca. Warto wiedzieć, że niekoniecznie musi być to obudowa z klapką, ponieważ na rynku dostępne są również pokrowce z kieszonkami „komorami” ukrytymi w budowie etui, lub też obudowy z przyszywanymi kieszonkami. Oczywiście najbardziej standardową formą etui są te portfelowe, które posiadają klapkę z wieloma kieszeniami wewnątrz.

Etui klasyczne: jest oczywiście najbardziej standardową formą pokrowców, które występują w największej liczbie modeli. Etui klasyczne posiadają prostą, nakładaną konstrukcję, która może być wykonana zarówno z TPU, PC, skóry, a nawet z szkła hartowanego. Przezroczyste, brokatowe, z nadrukiem lub całkowicie gładkie. Do wyboru do koloru.

Etui pancerne: grupę najmocniejszych obudów stanowią case'y pancerne. Te zazwyczaj wykonywane są z poliwęglanu, który cechuje się naprawdę wysoką odpornością. Bardzo często tego typu etui posiadają konstrukcję 360 stopni co oznacza, że występują wraz z przednią ramką wyposażoną w dodatkowe szkło ochronne.

Przykładowe produkty: Spigen Wallet S, Ringke Fusion X, Supcase Cosmo Marble

Dobór odpowiedniego szkła i etui do Galaxy S20 Ultra uzależniony jest od indywidualnych potrzeb użytkownika. Jak widać jednym z nas w zupełności wystarczy folia ochronna wraz z etui klapkowym, inni będą szukać najwyższego poziomu ochrony, który zapewni szkło UV czy też obudowa pancerna. Jeżeli nie jesteś pewien w jaki sposób dobrać odpowiednie akcesoria ochronne do swojego smartfona bez obaw możesz skontaktować się z obsługą hurtowni gsm Flavour-Design.pl, w której pasjonaci nowoczesnych technologii i gadżetów pomogą Ci wybrać najlepsze akcesoria ochronne do Twojego smartfona.