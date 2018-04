Szanowny Panie Zuckerberg, prosimy o konkrety! Petycja Avaaz podpisana przez blisko 800 tys. osób (a to nie koniec)

250 mln kont na Facebooku to fałszywe profile, 87 mln użytkowników mogło doświadczyć kradzieży danych, a dezinformacja rozprzestrzenia się bez kontroli. W tych sprawach szef Facebooka Mark Zuckerberg ma 11 kwietnia zeznawać przed amerykańskim Kongresem. Jakie ma to znaczenie dla ludzi na całym świecie, poza medialnym szumem?

- Nie możemy już ufać, że Facebook sam się ureguluje - pisze międzynarodowa społeczność aktywistów Avaaz. Chcą wywrzeć nacisk na władze państw, by te ostro jasno określiły oczekiwania nie tylko wobec imperium Zuckerberga, ale też innych gigantów technologicznych operujących setkami danych miliardów ludzi.

Avaaz przygotowała list otwarty ze stanowiskiem internautów z całego świata. Kongres otrzyma go w dniu zeznać Marka Zuckerberga. Zdaniem Avaaz powinien przedstawić mu, podobnie jak i innym prezesom spółek technologicznych operujących ogromną ilością danych, oczekiwania światowej społeczności. List otwarty podpisało już ponad 750 tys. osób i wciąż ich przybywa.

Pod jakimi postulatami podpisują się ludzie z całego świata?

Do Marka Zuckerberga, prezesów branży internetowej i rządowych agencji regulacyjnych:



Mamy dość. Nasza demokracja jest zagrożona, a wy macie obowiązek ją chronić. Żądamy, abyście natychmiast:

Powiedzieli prawdę o fałszywych kontach i kampaniach dezinformacyjnych oraz wyrazili zgodę na niezależne audyty.

o fałszywych kontach i kampaniach dezinformacyjnych oraz wyrazili zgodę na niezależne audyty. Zakazali botów i zablokowali wszystkie fałszywe konta użytkowników.

i zablokowali wszystkie fałszywe konta użytkowników. Ostrzegali opinię publiczną i informowali wszystkich internautów ZA KAŻDYM RAZEM, kiedy są narażeni na dezinformację lub manipulacje, oraz byście korygowali tego typu treści.

i informowali wszystkich internautów ZA KAŻDYM RAZEM, kiedy są narażeni na dezinformację lub manipulacje, oraz byście korygowali tego typu treści. Sfinansowali weryfikację treści – potrzeba wielkiej, sprawnej i niezależnej armii ekspertów na bieżąco weryfikujących informacje, by zatrzymać rozprzestrzenianie się kłamstw.

Avaaz wskazuje, że społeczność światowa musi naciskać na władze, szczególnie w obliczu zmian na politycznym firmamencie: wyborów uzupełniających do Kongresu czy europejskich prac nad reformą prawa z zakresu e-prywatności (ePrivacy). Pracom przewodniczy komisarz Mariya Gabriel. Avaaz zachęca, by wysyłać do komisarz wiadomości z oczekiwaniami wobec działań Unii Europejskiej. Organizacja proponuje, by przedstawić następujące żądania:

Zakazać botów i ostrzec użytkowników. Jest szybki sposób na powstrzymanie zalewu dezinformacji: Facebook musi zacząć egzekwować własny regulamin, który zabrania używania JAKICHKOLWIEK fałszywych kont. Facebook powinien także powiadamiać WSZYSTKICH użytkowników ZAWSZE wtedy, gdy zetkną się z fałszywą lub zmanipulowaną treścią.

UE musi uregulować działalność Facebooka! Jeśli pozwolimy, by Facebook „regulował się sam”, zawsze przedłoży interes swoich udziałowców nad interes użytkowników serwisu. Dlatego potrzebujemy prawa, które zmusi Facebooka, by najpierw zadbał o obywateli Unii Europejskiej, a dopiero w drugiej kolejności o swój zysk.

Niech Facebook powie prawdę. Żądamy jawności w sprawie fałszywych kont użytkowników i szerzenia dezinformacji. Aby poznać prawdę, trzeba przeprowadzić niezależne audyty.

Mark Zuckerberg odmówił stawienia się zarówno przed Parlamentem Wielkiej Brytanii, jak i przed Parlamentem Europejskim. Zeznania w amerykańskim Kongresie będą jego pierwszym wystąpieniem przed władzami.

Zobacz tekst listu otwartego (z możliwością podpisu)