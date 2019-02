Szafy ubraniowe – praktyczny mebel, który musisz mieć!

Ja wiadomo, na rynku dostępnych jest wiele rodzajów szafy: robionej na wymiar, w zabudowie, z lustrem, przesuwnej, narożnej czy klasycznie otwieranej. Szafa sprawdzi się nie tylko w sypialni czy w garderobie. Może stanąć również w pokoju młodzieżowym, przedpokoju, a nawet i w salonie. Sprawdź, jakie będzie najlepsze rozwiązanie do Twoich wnętrz.

Pojemna szafa, często zajmuje niemal całą ścianę, co jest idealną propozycją dla dużych rodzin bądź osób mających ogromne zasoby ubrań.

Jedna duża szafa, zamiast osobnych mniejszych pozwala dobrze zagospodarować wszystkie wnętrza, dzięki temu oszczędzasz miejsce w innych pokojach, a Twoje rzeczy będą posegregowane w jednym, konkretnym miejscu.

Szafa przesuwna

Szafa z drzwiami przesuwnymi nie wymaga wolnego miejsca przed meblem, w przeciwieństwie do szaf uchylnych. Dlatego doskonale sprawdza się wtedy, gdy naprzeciwko szafy znajdują się drzwi wejściowe do sypialni bądź łazienki, a także w przypadku wąskiego lub małego pomieszczenia.

Do tego typu pomieszczeń zaleca się gotowe propozycje szaf, które niemal są szyte na miarę!

Taka szafa przesuwna skrywa wewnątrz ogromną ilość miejsca do przechowywania – wyposażona jest w głębokie półki, drążki na wieszaki, a nawet i szuflady. Pomieści i uporządkuje nawet te rzeczy, które na co dzień nie mają swojego stałego miejsca.

Modna i bardzo ciekawa jest też wersja szafy z lustrem, które optycznie powiększy oraz rozświetli pomieszczenie.





Szafa narożna

Ten rodzaj szaf, doskonale sprawdza się w niewielkich pomieszczeniach, gdzie znajduje się niezagospodarowany kąt.

Szafy narożne mimo niepozornego wyglądu są bardzo pojemne i funkcjonalne. Nie zajmują zbyt wiele miejsca w pomieszczeniu. Szafa narożna dobrze wykorzystuje wolną przestrzeń i zapewnia odpowiednią ilość elementów, których potrzebujemy do przechowywania. Wyposażona jest zazwyczaj w solidne drążki na wieszaki oraz bardzo głębokie półki, w których łatwo posegregujesz swoje rzeczy.

Jeśli masz niezmienny problem z uporządkowaniem swoich rzeczy, ubrań i innych drobiazgów, to znaczy, że najwidoczniej we własnym mieszkaniu bądź domu nie posiadasz pojemnej, praktycznej szafy. Może warto to zmienić w niedługim czasie?