Systemy Smart Home są znane w Polsce, ale czy używane?

Systemy inteligentnego domu (ang. Smart Home) pozwalają na zdalne sterowanie różnego rodzaju urządzeniami podłączonymi do domowej sieci internetowej. Dzięki nim za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonie lub tablecie można kontrolować np. oświetlenie czy ogrzewanie.

Według badania przeprowadzonego wśród osób, które w 2017 roku budowały dom, te rozwiązania są znane, ale rzadko stosowane. 62% ankietowanych przyznało, że słyszało o takich systemach, ale z nich nie skorzystało. Natomiast 15% badanych nigdy nie spotkało się wcześniej z takim pojęciem. Na wdrożenie rozwiązań z zakresu Smart Home w swoim nowo budowanym domu zdecydowało się 23% uczestników badania.

Jakie urządzenia wybierają Polacy?

Spośród urządzeń, które wchodzą w skład systemów Smart Home, budujący dom najczęściej wybierali sterowanie ogrzewaniem, alarmy, czujniki oraz systemy oświetlenia. Co ciekawe, badani stosunkowo rzadko na tle innych rozwiązań sięgali po inteligentne zamki – były one montowane tylko przez co czwartego ankietowanego. Wśród rozwiązań bezpieczeństwa popularniejsze były alarmy oraz kamery monitoringu.

Ankietowani najczęściej używali systemów centralnego sterowania Fibaro oraz Apple HomeKit. W dalszej kolejności wskazywane były systemy Google Home, Samsung SmartThings, Xiaomi Mi Smart Home oraz Amazon Alexa. Jednak co najciekawsze, 23% osób odparło, że nie wie, jaki system jest obecny u nich w domach.

Przedstawione dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej w lutym i marcu 2018 roku wśród 1082 osób, które budowały dom w 2017 roku.

Źródło: Oferteo.pl