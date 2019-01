Systemy operacyjne IoT usprawniają obsługę budynków oraz metra

Rośnie liczba urządzeń IoT połączonych ze sobą. Ericsson szacuje, że do 2020 roku będzie ich nawet 20 mld. Urządzenia komunikujące się ze sobą dają ogromne możliwości, wymagają przy tym jednak odpowiednich systemów, zarówno do gromadzenia, przetwarzania, jak i analizy danych.

Przykładowa Platforma EcoStruxure ułatwia obsługę coraz bardziej złożonych procesów przemysłowych i umożliwia szybsze reagowanie na zmiany otoczenia biznesowego. Dzięki rozwiązaniu łatwiej jest zarządzać całym budynkiem i wszystkimi urządzeniami. Rozszerzona rzeczywistość podpowiada kolejność kroków, jakie należy wykonać. Jednocześnie sprawdza pracę całego układu, reaguje na nieprawidłowości, a przy tym znacznie zwiększa bezpieczeństwo. Co istotne, system operacyjny działa nie tylko na miejscu, można go także wykorzystywać do zdalnej kontroli urządzeń.

Dzięki nowym technologiom, rozwoju systemów chmurowych dane mogą być zbierane w czasie rzeczywistym, w chmurze zaś przetwarzane są najważniejsze informacje, kluczowe do działania innych urządzeń. Dodatkowo w chmurze gromadzone są dane historyczne, dzięki czemu można porównywać działanie systemu, sprawdzać możliwości i wybierać optymalne rozwiązania.

Przykładem wykorzystania technologii obsługującej internet rzeczy jest sieć metra w Szanghaju, która w ten sposób zapewnia bezpieczne korzystanie przez ponad 10 mln pasażerów dziennie. Z kolei Power Networks dzięki rozwiązaniu dostarcza prąd nawet w przypadku nagłych zjawisk atmosferycznych. Jest to możliwe właśnie dzięki analizie zebranych danych.

Według firmy doradczej Bain & Company wartość globalnego rynku internetu rzeczy wyniesie do 2021 r. ponad 520 mld dol. To ponaddwukrotnie więcej niż w 2017 r. (235 mld dol.).

Źródło: Newseria