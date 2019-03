Systemy informatyczne w firmie - wdrażać czy nie?

Zmiany są potrzebne!

Konieczność zainwestowania kolejnych środków pieniężnych w nowoczesne systemy informatyczne przeraża właścicieli zwłaszcza małych firm, gdy nie mają oni pewności czy faktycznie podniosą efektywność firmy a włożony wkład zwróci się w krótkim czasie. By rozwiać wszystkie wątpliwości, warto na wstępie dokonać szczegółowej analizy i sprawdzić gdzie tkwi problem, dzięki temu uda się też dobrać system do potrzeb. Oczywiście może okazać się też, że firma działa na tyle dobrze, że wcale nie trzeba wprowadzać w niej zmian, jednak zatrzymując się w czasie można zostać w tyle za konkurencją która jest bardzo duża w każdej branży. O ile zakup systemów informatycznych nie będzie trudny tak ich wdrożenie już tak, dlatego najpierw trzeba się też upewnić czy pracownicy są gotowi na zmiany i czy poradzą sobie z nowymi narzędziami. Można owszem przeprowadzić wstępne szkolenia, które są zalecane przez fachowców jednak nieprawidłowe wykorzystywanie systemu może tylko pogorszyć aktualny stan.

Czy systemy niosą za sobą ryzyko?

Uaktualnienie ekstremów czy też wdrożenie nowych nie zrobi się samo jednak tutaj potrzebna jest też zmiana myślenia samej kadry zarządzającej bo oprogramowanie do faktur, erp system czy inne aplikacje nie będą skuteczne, jeśli nie zostanie dostrzeżony problem w prosperowaniu firmy. Niestety niekompleksowe podejście do sytuacji może nieść za sobą ryzyko, bo sam system cudów nie zdziała, choć na pewno usprawni pracę i pozwoli zaoszczędzić czas. Na pewno wprowadzenie nowych rozwiązań początkowo może wprowadzić dezorganizację, bo aplikacje będą różniły się od poprzednich, będzie wymagana tez inna ich obsługa czy trzeba będzie dodatkowo zainwestować w wymianę na przykład sprzętu, jednak systemy informatyczne prędzej czy później staną się nieodłączną częścią każdego działu firmy i wydane pieniądze zwrócą się z nawiązką. Największy błąd, jaki popełniają właściciele zwłaszcza dużych firm jest wymiana tylko cząstkowa systemów, czyli wdrożenie nowych aplikacji do starego systemu. Takie działania mogą przynieść wręcz odwrotny skutek, bo dostępne narzędzia mogą w ogóle nie funkcjonować.

Dla kogo systemy ERP?

Na wdrożenie nowych systemów powinny w szczególności zdecydować się firmy które: