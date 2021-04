System WMS - niezbędne narzędzie dla każdego magazynu

W dzisiejszych czasach nawet najmniejsze optymalizacje pozwalają nam zdobyć przewagę nad ciągle rosnącą konkurencją. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną na świecie ten fakt nabiera jeszcze większego znaczenia. Pandemia pokazała wyraźnie, że te firmy, które potrafią adaptować się do panujących warunków, są w stanie przejść suchą stopą przez ten trudny czas. Szczególnie było to widoczne w branży logistycznej, gdzie łańcuch dostaw został naprężony do granic możliwości.

Niektóre firmy w porę zareagowały i wprowadziły odpowiednie usprawnienia, aby zwiększyć satysfakcję Klienta i pomnożyć zyski. Jednym z kluczowych usprawnień jest wprowadzenie profesjonalnego systemu klasy WMS, który automatyzuje obsługę zamówień, procesy przyjęcia i wysyłki towaru, a także kontroluje stany magazynowe. Warehouse Management System możemy spotkać w coraz większej ilości magazynów. Niektórzy przedsiębiorcy wciąż uważają, że metoda “kartki i ołówka” sprawdza się najlepiej, jednakże nawet najbardziej zatwardziali przeciwnicy WMS-ów powoli przerzucają się na to wygodne i całkowicie zmieniające operacje biznesowe rozwiązanie.

Czym tak dokładnie zajmuje się WMS i jakie są korzyści z jego wdrożenia? Głównym założeniem informatycznego systemu magazynowego jest rezygnacja z manualnego zarządzania magazynem i przejściu na systemowe funkcje zarządcze. Oznacza to, że operatorzy magazynowi otrzymują zadania tworzone przez WMS, a każdorazowe zeskanowanie kodu kreskowego na konkretnym towarze lub w lokalizacji oznacza zakończenie zadania.

Jeśli chodzi o wymierne korzyści z wdrożenia systemu WMS w magazynie, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na znaczne zwiększenie efektywności pracy wszystkich pracowników magazynowych, jak również ograniczenie ilości pomyłek występujących w obiekcie. WMS automatyzuje większość zadań, zatem sam czas potrzebny na zrealizowanie danego zamówienia jest dużo krótszy, co jednocześnie oznacza zmniejszenie kosztów operacyjnych i zwiększenie faktycznych zysków firmy. Można zatem śmiało stwierdzić, że w nowoczesnej logistyce praca bez takiego oprogramowania powoli całkowicie traci rację bytu.