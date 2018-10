System wdrożony we Wrocławiu pomaga istotnie zmniejszać straty wody

Inżynierowie gliwickiej spółki stworzyli narzędzie SmartFlow we współpracy z ekspertami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. (MPWiK SA) we Wrocławiu. System automatycznie analizuje wiele parametrów pracy wodociągu i powiadamia o nieprawidłowościach. To pozwala na wykrycie awarii w jej bardzo wczesnej fazie, umożliwiając szybszą reakcję na zakłócenia w pracy sieci, co przekłada się na znaczące ograniczenie strat wody.

Innowacyjne rozwiązanie sprawia, że, proces namierzenia i usunięcia ukrytego wycieku wody może zostać skrócony nawet do 72 godzin. To usprawnia i ułatwia pracę diagnostów sieci oraz brygad wodociągowych pracujących w terenie. Dzięki aplikacji praca sieci wodociągowej jest pod większą kontrolą. Zarządzanie siecią jest kompleksowe, a dane dotyczące jej stanu znajdują się w jednym systemie. SmartFlow wdrożony w 2016 r., obejmuje obecnie całą powierzchnię miasta.

Wyróżnienie w konkursie Architekci Innowacji, organizowanym przez Puls Biznesu, to nie pierwsza nagroda dla rozwiązania. Aplikacja zdobyła także Grand Prix XXVI Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy. System uznano za najbardziej innowacyjne rozwiązanie najważniejszego, dedykowanego branży wodociągowo-kanalizacyjnej wydarzenia w Polsce. Również w tym roku Miasto Wrocław, podczas Smart City Expo w Chinach, otrzymało nagrodę Green & Smart City, a SmartFlow znalazł się wśród 17 projektów realizujących ideę Smart City, uwzględnionych w zgłoszeniu do konkursu. Wyróżnienie za wdrożenie systemu otrzymało także wrocławskie MPWiK, któremu w 2017 r. przyznano tytuł Lidera Informatyki w kategorii użyteczność publiczna, w konkursie organizowanym przez magazyn Computerworld. SmartFlow docenił również Satya Nadella, CEO firmy Microsoft wskazując system jako przykład zastosowania najnowocześniejszej technologii w sektorze publicznym w celu wsparcia zarządzania siecią wodociągową.

