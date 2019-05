System stworzony przez polskich inżynierów pozwoli zaoszczędzić brytyjskiej służbie zdrowia prawie miliard funtów!

Four Eyes Insight oraz polska spółka technologiczna Future Processing znalazły się wśród laureatów nagrody Real IT Awards. To jedno z najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyróżnień w branży technologicznej. Nagrodę przyznano za projekt poświęcony optymalizacji wykorzystania sal operacyjnych w brytyjskich szpitalach. Wdrożenie opracowanego przez polskich inżynierów systemu pozwoli zaoszczędzić 945 mln funtów National Health Service (NHS) tylko w skali roku.