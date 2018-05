System POS – sprawdź czy będzie odpowiedni dla Twojego lokalu!

Bez wątpienia na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco. System POS został bowiem tak opracowany, by pomóc zarówno w organizacji nowego lokalu gastronomicznego, jak i w usprawnieniu pracy tego, który działa już od jakiegoś czasu. A dodatkowo system POS możesz często wypróbować za darmo.

Jeśli otwierasz nowy biznes



Otwarcie i prowadzenie lokalu gastronomicznego nie jest rzeczą łatwą. Smaczne menu czy ciekawa aranżacja wnętrza to nie wszystko. Musisz bowiem sprawić, by twój lokal działał jak dobrze naoliwiona maszyna. Do tego oczywiście potrzebny jest wykwalifikowany personel. Jednak nawet jeśli będziesz pracował z najlepszymi w tej branży, przyda ci system, który usprawni pracę, pomoże w szybkiej realizacji zamówień, a także w zarządzaniu i ewidencji finansowej, kontrolowaniu stanu magazynu, czy ocenie popularności czy też opłacalności poszczególnych pozycji w menu.

Jeśli chcesz unowocześnić firmę



Taki system przyda Ci się również jeśli od dawna prowadzisz biznes zmagając się z codziennymi, tak często spotykanymi w tej branży, problemami. Przede wszystkim pomoże ci on w sprawniejszym zarządzaniu lokalem. Analizując statystyki, jakie wyświetli system łatwiej będzie nie tylko zdecydować czy i w jaki sposób zmienić i uatrakcyjnić menu, ale także prowadzić ewidencję magazynową, dzięki czemu łatwiej będzie składać zamówienia tak, by niczego nie zabrakło, a jednocześnie, by produkty się nie marnowały. Ale to nie wszystko! Klienci na pewno docenią jeśli okaże się, że dzielenie rachunku na kilka osób czy kilka różnych płatności (np. gotówka + karta) to nie problem.

Jeśli jesteś właścicielem kilku lokali



System POS świetnie sprawdza się również jako pomoc w zarządzaniu kilkoma lokalami. Tym bardziej, że zautomatyzowanie ich pracy to dla ich właściciela spora oszczędność czasu i pieniędzy, a także możliwość kontrolowania pracy restauracji czy kawiarni w każdym momencie i z każdego miejsca, gdzie będzie dostęp do Internetu. Korzystanie z jednego systemu nie oznacza też, oczywiście, że lokale muszą mieć np. identyczne ceny na te same potrawy. I tu autorzy nowoczesnych systemów tworzonych z myślą o gastronomii, wyszli naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, w efekcie czego system POS pozwala wprowadzać różne ceny na te same produkty, ale serwowane w innej lokalizacji czy na wprowadzenie nieco innego menu w kolejnych prowadzonych przez ciebie miejscach.