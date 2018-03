System obejścia zakazu handlu w niedziele pokazuje ułomność nowego prawa

Wchodzi w życie ustawa, która ograniczy handel w niedziele – co z pewnością odbije się na zarobkach, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. Już teraz próbują znaleźć system, aby obejść nowe, źle skonstruowane prawo. Będzie to stanowiło problem także dla firm usługowych, które w tym czasie utrzymywały czystość czy zapewniały ochronę. One także będą musiały redukować liczbę stanowisk pracy. O ile handel przeniesie się na inne dni w tygodniu, powyższe branże nie będą mogły zreorganizować działalności tak, by uniknąć strat.

Zakaz handlu w niedziele zamiast zakazu pracy, który na pewno by się bronił, jest niezrozumiały. Drugie rozwiązanie byłoby bardziej precyzyjnym określeniem i łatwiejszym do zaakceptowania, jak twierdzi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Przyjąłby je także Trybunał Europejski, jako że jest ono już wprowadzone w wielu krajach UE. Nie oceniając samego pomysłu należy zwrócić uwagę, że nieodpowiednie jest samo określenie „zakaz handlu w niedziele”. Rozwiązania niekorzystnie odbije się zwłaszcza na sektorze MŚP. Przedsiębiorcy nadal będą płacić czynsze za miejsca w galeriach handlowych, a w najbardziej opłacalnym dniu nie będą mogli pracować i zarabiać.

System obejścia tworzy się już teraz, co świadczy o ułomności wchodzącego prawa. Pojawiają się absurdalne sytuacje, gdzie zamiast sklepów pojawią się otwarte showroomy, sprzedawców zastąpią doradcy handlowi, a transakcja będzie odbywać się przez internet. Kolejnym problemem są dworce kolejowe. W Katowicach czy w Krakowie galerie handlowe przenikają się z peronami i pomieszczeniami dworcowymi. Podobnie jest w Warszawie. Ustawa ta powinna zostać poddana walidacji oraz ocenie, czy taki system się sprawdza. Może okazać się porażką, której wprowadzenie narobi więcej szkód niż zysków, jak dodaje Marek Kowalski.

źródło: eNewsroom