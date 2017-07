Świętuj z nami 6. urodziny jednego z najważniejszych miejsc warszawskiej sceny startupowej - ReaktorWarsaw

Pobierz bilet na https://reaktorvibirthday.evenea.pl

Postaramy się, abyście zapamiętali tę imprezę: dzięki naszym partnerom nie zabraknie najlepszego wina (dostarczanego przez Vinarte), wrapów i sałatek od JustChopped, a całość technicznie obsłuży IVENT. Imprezę wspierają także TrioLegal, Publicis, BusinessEdge, iTaxi, Fakturownia, Beesfund, Toolbox for HR, 7N.

Czym jest Reaktor?

Borys Musielak: Z założenia to miejsce do co-workingu, ale ludzie nie korzystają z Reaktora głównie z tego powodu. Jego największą wartością to bycie nieformalnym centrum warszawskiej sceny startupowej. Każdy, kto ma pomysł na startup albo ma problemy w rozwoju biznesu i chce się czegoś więcej dowiedzieć, może do nas wpaść. Jesteśmy otwarci, by pomagać innym. Ludzie nie tylko tu pracują, ale odwiedzają też po prostu Reaktor i przychodzą na organizowane tu dla startupowców spotkania.

Co świętujemy?

W 2017 roku stworzyliśmy program preakceleracyjny ReaktorX, a absolwenci pierwszej edycji zebrali już ponad milion PLN finansowania - dwa z naszych startupów jesienią planują ICO. Kolejna edycja już jesienią, a aplikacje przyjmujemy do 6 września.

Co więcej wraz z Fundacją Kronenberga zainicjowaliśmy wydarzenia łączące technicznych i biznesowych studentów ReaktorY.

Pobierz bilet na https://reaktorvibirthday.evenea.pl