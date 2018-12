Światłowody – poradnik dla początkujących specjalistów

Technika światłowodowa – na czym polega?

Światłowody to droga do innowacji i nowoczesności. Stare, miedziane kable, które mają swoje ograniczenia, można z łatwością zmienić na szkło. Gwarantuje ono zdecydowanie lepsze wyniki, jednak instalator ma przed sobą bardzo trudne zadanie – musi wykazać się zgrabną i gibką umiejętnością manualną, ponieważ jeden zły ruch i wszystko trzeba robić na nowo.

Prace związane z montażem światłowodów można podzielić na trzy etapy, a w każdym z nich wymagane będą specjalistyczne sprzęty, które bez problemu znajdziemy na interlab.pl. Jeżeli myślisz o przyszłości jako monter, powinieneś koniecznie zaopatrzyć się w takie, które pomogą między innymi – przy pracach przy układaniu przewodów (z ulicy do budynku oraz w samym budynku), jest to pierwszy etap prac. Kolejnym to zarabianie złączy. Jeżeli już wcześniej robiłeś złącza, prawdopodobnie bez większych problemów poradzisz sobie z tym zadaniem. Ostatnim etapem, najważniejszym w całym procesie to instalacja i właściwa konfiguracja, aby można było korzystać z nowego łącza w budynku.

Układanie światłowodów kluczowe dla procesu

Jeszcze raz na chwilę powrócimy do kwestii związanej z układaniem i doprowadzeniem światłowodów do budynku. Aby zapewnić maksymalną przepustowość, czy jak to mówi się w języku technicznym – tłumienności sygnału – trzeba właściwie położyć instalację. W światłowodzie są włókna – raz jedno, raz kilka i to, jak są zbudowane, wpływa na gięcie. Im większe, tym lepsze, ponieważ promień gięcia jest uzależniony od standardu włókien.

Gdy zajmujemy się instalacją, trzeba pamiętać, żeby nie pracować na granicy wytrzymałości, bo wystarczy odrobina więcej siły, a kabel pęknie. Na domiar złego, jeżeli nie posiadasz ważnego sprzętu – reflektometru, raczej nie dowiesz się o swoim błędzie. Kolejne istotne sprzęty to nożyce do kevlaru, stripper czy obcinarka do włókien światłowodów. Naturalnie potrzebnych będzie jeszcze kilka innych sprzętów, ale o tym powiemy przy okazji innego artykułu.