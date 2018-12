Świąteczne e-zakupy? Rób je z głową, aby nie stać się ofiarą cyberprzestępców

Niemal jedna czwarta respondentów badania firmy G DATA (dokładnie 23%), robiąc zakupy w sieci, praktycznie wcale nie obawia się o swoje bezpieczeństwo (wzrost o 10% w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w ubiegłym roku). Najbardziej niepokojące jest to, że zamiast obawiać się utraty ważnych danych osobowych, klientów bardziej martwi, że zamówione produkty mogą nie zostać dostarczone na czas. W 2017 roku bezpieczeństwo danych pozostawało największym zmartwieniem w kontekście zakupów przez internet, podczas gdy w roku 2018 zajmuje trzecią pozycję.

Bezpieczne połączenie z niebezpiecznymi stronami

Trzy czwarte respondentów przywiązuje wagę do bezpiecznego połączenia z wybranym sklepem internetowym. Jest to krok w dobrym kierunku, jednak w obecnych czasach okazuje się niewystarczający. Specjaliści ds. zabezpieczeń wiedzą, że bezpieczne połączenie nie zawsze prowadzi do godnej zaufania strony. W kontekście zabezpieczeń branie pod uwagę wyłącznie tej kwestii stwarza ryzyko wejścia na podejrzane strony.

Bezpieczne hasła – pierwsza pomoc

Na stronie internetowej ochrona użytkownika rozpoczyna się od przydzielenia mu hasła. Badanie pokazuje, że jedna trzecia respondentów wykorzystuje to samo hasło na kilku stronach internetowych, co naraża ich na szczególne niebezpieczeństwo. Gdy cyberprzestępcy przechwycą nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło takiej osoby, uzyskują dostęp do wielu posiadanych przez nią kont. Dlatego też tak ważne jest wykorzystywanie indywidualnych haseł na poszczególnych stronach internetowych.

Siedem wskazówek, jak bezpiecznie kupować w sieci

Postaw na ochronę: Kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające zapewniające skuteczną ochronę w czasie rzeczywistym to część podstawowego wyposażenia każdego komputera, smartfona i tabletu.

Nie zapominaj o aktualizacjach: Należy pilnować, by oprogramowanie, aplikacje oraz system operacyjny zainstalowane na komputerze oraz urządzeniu przenośnym zawsze posiadały najświeższe aktualizacje instalowane zaraz po ich pojawieniu się. W ten sposób zamyka się luki w zabezpieczeniach, które przestępcy mogliby wykorzystać do przeprowadzenia ataków.

Kupuj po zalogowaniu się na indywidualne konto: Jeśli sklep oferuje taką opcję, należy wybrać płatność w oparciu o fakturę, ponieważ w ten sposób nie ujawniamy szczegółów dostępu online do konta bankowego. W miarę możliwości należy unikać opcji „przedpłaty”.

Nie daj się skusić podejrzanym ofertom: Wiadomości zawierające podejrzane oferty prezentowe należy natychmiast usuwać. Nie należy pod żadnym pozorem klikać w linki ani pliki załączone do takich wiadomości, ponieważ mogą one prowadzić prosto do pułapki w postaci złośliwego kodu.

Kupuj tylko w sprawdzonych sklepach internetowych: Kupujący powinni dokładnie przyglądać się sklepom internetowym przed dokonaniem zakupów oraz zapoznać się z ich warunkami ogólnymi, szczegółami dostawy oraz dodatkowymi kosztami. Warto też przyjrzeć się znakowi firmowemu i samodzielnie sprawdzić, czy operator danego sklepu nie znajduje się przypadkiem wśród kupujących na czarnej liście.

Zabezpiecz płatności online: Dokonując płatności, użytkownicy powinni zwrócić uwagę na informacje przekazywane przez przeglądarkę. Ważnym elementem jest kłódka w pasku adresu, skrót „https” poprzedzający adres internetowy oraz wyświetlenie się poprawnej domeny. Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, nie należy dokonywać płatności ani podawać jakichkolwiek danych.

Korzystaj z różnych haseł dla każdego konta użytkownika: Należy przygotować oddzielne hasło dla każdego sklepu internetowego oraz pozostałych kont zakładanych w sieci. Hasło powinno zawierać przypadkową sekwencję liczb i znaków specjalnych.

Źródło: G DATA