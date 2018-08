Świat trzech pokoleń polskich przedsiębiorców

Optymizm dwudziestolatków, dystans po 50-tce

Najmłodsi przedsiębiorcy zbadani metodą CAWI odczuwali największą satysfakcję z prowadzonej działalności. Wśród nich było też najwięcej osób, które uważały, że przedsiębiorca ma w społeczeństwie pozytywny obraz. Wśród trzydziestolatków 58% badanych stwierdziło, że odczuwa satysfakcję z prowadzenia działalności. Wśród pięćdziesięciolatków zadeklarowała to połowa badanych przedsiębiorców. Co warte podkreślenia, w każdej z tych grup odsetek osób, które zdecydowanie stwierdzają, że nie odczuwają satysfakcji z działalności, jest niewielki i maksymalnie sięga 15% w najstarszej grupie.

Młodzi chcą się uczyć, starsi – nadążać za zmianami

Kolejny pozytywny wniosek płynący z badania jest taki, że młodzi przedsiębiorcy chcą się uczyć i rozwijać. Co naturalne najwięcej swojego czasu poświęcają na realizację zleceń, jak odpowiedziało 57% badanych, ale już 41% zadeklarowało, że czas przeznaczają na dokształcanie i rozwój firmy. Na trzecim miejscu znalazło się załatwianie spraw formalno-księgowych (30%) oraz poszukiwanie klientów (24%).

Trzydziestolatkowie z kolei zazwyczaj mają już stabilną pozycję na rynku, stąd też potrzebują mniej czasu na poszukiwanie nowych zleceniodawców i koncentrują się na realizacji zleceń (68%). W ich przypadku załatwianie spraw formalno-księgowych nieznacznie bierze górę nad dokształcaniem (odpowiednio: 28% i 27%).

Bardzo ciekawie wypada to zestawienie dla najstarszej grupy. Okazuje się bowiem, że pięćdziesięciolatkowie najczęściej zajmują się głównym przedmiotem swojego biznesu (54%). Wiele czasu poświęcają jednak na szukanie nowych klientów (40%) oraz śledząc zmiany prawne i podatkowe (35%). W tej sytuacji nie dziwi, że mają mniej czasu na rozwój firmy i dokształcanie, na które wskazało tylko 12% z nich..

Niezależność, stabilizacja i pieniądze

Trzy pokolenia przedsiębiorców są zgodne w jednym: największą korzyścią z prowadzenia działalności gospodarczej jest niezależność i bycie swoim własnym szefem.

Jednak, co ciekawe, taka postawa jest szczególnie widoczna u najmłodszych (75%) oraz najstarszych (74%) biznesmenów. trzydziestolatkowie również doceniają niezależność (58%), ale też zwracają dużą uwagę na zarobki (53%), większą niż najmłodsi (37%) oraz najstarsi (31%) badani.

Warto również zwrócić uwagę, że to najmłodsi najczęściej odpowiadali, że dzięki własnej działalności realizują się oraz robią to, co naprawdę lubią.

Wygląda więc na to, że z reguły przedsiębiorcom udaje się spełnić cele, jakie stawiają sobie, zakładając własny biznes. Najczęściej są to bowiem: potrzeba niezależności i samodzielności, dominująca w każdej grupie wiekowej, perspektywa wyższych zarobków niż na innych formach zatrudnienia (taka przyczyna zakładania działalności dominuje wśród trzydziestolatków) oraz potrzeba

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone między 15 a 28 marca 2018 metodą wywiadów internetowych (CAWI) przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia. Badanie było skierowane do mikroprzedsiębiorców, czyli osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Respondenci zostali poproszeni o odpowiedzi na pytania o ich nastroje odnośnie do prowadzonej działalności gospodarczej, swoją ocenę działania urzędów i instytucji oraz sposób prowadzenia księgowości.

W badaniu wzięło udział 1 018 mikroprzedsiębiorców z całej Polski.

Źródło: inFakt