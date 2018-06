Świat graczy e-sportu - Polki w ścisłej czołówce europejskich miłośniczek gier!

W najnowszym badaniu dotyczącym gier wzięło udział 25 tysięcy respondentów z 25 krajów – w tym z Polski. Wyniki prezentują intrygujący obraz świata globalnych i lokalnych graczy.

W co najczęściej grają polscy gracze?

Polacy preferują gry akcji – 53% z nich w ciągu ostatnich trzech miesięcy wybrało ten rodzaj rozrywki. Wynik odpowiada światowym trendom: globalnie 48% graczy przyznało się do tego, że w minionym kwartale sprawdzało swoje siły w wirtualnych potyczkach, pojedynkach czy pokonywaniu kolejnych poziomów i przeszkód. Co ciekawe, Europejczycy bardziej preferują połączenie akcji i przygody – 45% z nich grało przede wszystkim w gry przygodowo-zręcznościowe.

Ponad połowa grających w naszym kraju pań (48%) wybiera również gry akcji. Ulubionym gatunkiem Polek są pozycje z gatunku „akcja/przygoda” (53%), co stawia je na pierwszym miejscu wśród kobiet w Europie (35%). Dla porównania, globalnie przez ostatnie trzy miesiące grami akcji interesowało się 38% kobiet. Europejki częściej poświęcają swój czas na gry logiczne (48%).

Mężczyźni lubią tzw. strzelanki

48% polskich graczy przyznało, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy sięgnęło po grę z gatunku FPS (ang. first-person shooter). To jeden z najwyższych odsetków na świecie, bo ustępujemy jedynie graczom z Republiki Południowej Afryki (58%). Strzelanki w Polsce to głównie domena mężczyzn – według badania 60% z nich strzelało do przeciwników w wirtualnym świecie w ciągu ostatnich trzech miesięcy (średnia wśród Europejczyków to 48%).

Wersja cyfrowa?

Platformy internetowe były początkiem końca gier pudełkowych w tradycyjnych sklepach. Obecnie już tylko 9% polskich graczy deklaruje, że nie kupuje pełnych gier w wersji cyfrowej. Oczywiście, nie oznacza to, że Polacy całkowicie porzucili sklepy stacjonarne.

Jakie czynniki wpływają na popularność gier w wersji cyfrowej? Ponad połowa Polaków (52%) nie chce czekać, aby móc zagrać w wybraną pozycję. Wyprawa do sklepu? To kłopotliwe – 43% naszych rodaków wybiera zakup gry przez Internet z prozaicznego powodu: nie chce im się opuszczać domu. Zamiłowanie do wygody to specyficzna cecha graczy z Polski – globalnie tylko 29% respondentów wskazało na podobną motywację przy podejmowaniu decyzji o rezygnacji z zakupu wersji pudełkowej gry.

Chociaż popularność cyfrowych wersji gier rośnie, dodatki, które bywają dołączane do nich przez twórców (np. filmy, plakaty lub wywiady z deweloperami) odgrywają bardzo małą rolę przy podejmowaniu decyzji o zakupie – tylko 4% ankietowanych Polaków zwraca uwagę na dodatki, podczas gdy w skali świata jest to istotny czynnik dla 15% respondentów (średnia europejska to 13%).

Polacy grają na pecetach i laptopach

To, na czym gramy, zależy od danego rynku. W Ameryce Północnej i Europie Zachodniej na pierwszym miejscu są konsole, podczas gdy w Azji gracze najczęściej grają na urządzeniach mobilnych. Warto zwrócić uwagę, że w Polsce wciąż żywa jest tradycja komputerowa, charakterystyczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Według badania, aż 63% Polaków gra na laptopach. To znacznie powyżej średniej ogólnoświatowej (42%) i europejskiej (43%). Jednak pomimo naszej silnej miłości do komputerów, ciężko zaprzeczyć, że to urządzenia mobilne zdominowały polski rynek. Smartfony to najpopularniejsze urządzenia do grania wśród Polaków – używa ich w tym celu aż 72% badanych (w porównaniu z europejską średnią 68%).

Granie jako sposób na życie?

Polscy gracze nie tylko oglądają, ale i samodzielnie tworzą filmy o grach – około 20% respondentów angażuje się w tego typu aktywność (globalnie 18%). Ponad połowa streamerów i YouTuberów nie dostaje zapłaty za swoją pracę. W Polsce szansa zarobienia na swojej pasji jest mniejsza niż w innych krajach – problem braku zarobków dotyczy 57% twórców, zaś na świecie kłopot ma z tym 40% z nich. Podstawowe źródła dochodu w tej profesji są wszędzie takie same: reklamy i współpraca ze sponsorami.

Ile Polacy wydają na gry?

Na świecie gracze wydają prawie tyle samo na pełne wersje gier, co na dodatkową zawartość dostępną w grach. W Polsce w ciągu trzech ostatnich miesięcy gracze wydali przeciętnie 108 zł na pełne wersje gier i 63 zł w ramach dodatkowych mikrotransakcji. To mężczyźni wydają więcej na gry – w Polsce 20% graczy przeznacza na nie 180 zł lub więcej, a w przypadku kobiet pozwala sobie na to tylko 11%.

Zgodnie z badaniem, globalnie gracze korzystają średnio z 14 indywidualnych platform i prawie 30 różnych sklepów. W Polsce też dominuje różnorodność – kupujemy w aż 25 różnych sklepach. Wygoda (preferowana przez 78% polskich graczy) i szybkość (64%) to główne powody, dla których decydujemy się na wybór danej metody płatności. W przypadku braku dostępności naszego ulubionego sposobu zapłaty, aż 38% z nas twierdzi, że zrezygnowałoby z zakupu.

Źródła: PayPal