Survicate pozyskał od inwestorów 3,6 mln zł

Survicate istnieje od 2013 roku. Umożliwia firmom z sektora MŚP - w szczególności do osób zajmujących się optymalizacją konwersji stron internetowych i obsługą klienta - zbieranie opinii od swoich klientów wykorzystując różne rozwiązania oraz urządzenia. Jak zapewniają przedstawiciele firmy w tym momencie jest to jedyne tak kompleksowe rozwiązanie dostępne dla mniejszych przedsiębiorstw.

O wysokiej jakości Survicate może świadczyć fakt, iż niedawno produkt ten znalazł się na liście 20 najlepiej ocenianych narzędzi do przeprowadzania badań na świecie w rankingu Capterra - jednej z największych wyszukiwarek oprogramowania dla biznesu.

W krótkim czasie Survicate zainteresował klientów z całego świata, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady. Obecnie firma posiada użytkowników w ponad 70 krajach. Są to między innymi PZU, Oberlo, LexisNexis, District of Columbia Public Schools, czy Booksy. Startup działa w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, że aplikacja działa w chmurze i jest sprzedawana w abonamencie.

Do tej pory roczny przychód Survicate wynosił blisko milion złotych. Założyciele przewidują wzrost przychodu w ciągu roku nawet o 300%.

Wspomniane inwestycja została pozyskana od ARIA Nowych Technologii, Newberg Investment oraz grupy aniołów biznesu. Dołączyli oni do już obecnych funduszy jak np. Innovation Nest oraz Huge Thing.

Jak mówi CEO Kamil Rejent, środki pochodzące z finansowania firma chce przeznaczyć na rozwój, w tym rozbudowę zespołu w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta. Oprócz tego kontynuowane będą inwestycje w obecne oraz nowe kanały pozyskiwania klientów. Kluczowy będzie także dalszy rozwój produktu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, firma wprowadza nowe rozwiązania produktowe, w tym umożliwienie przeprowadzania ankiet w aplikacji mobilnych.

Więcej o startupie znajdziesz na stronie Survicate.com