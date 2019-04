Surfowanie na gigantycznej fali cyfrowej transformacji

Analitycy z IDC prognozują, że w ciągu czterech najbliższych lat światowe inwestycje w technologię pozwalającą biznesowi na ewolucję technologiczną przekroczą 6 bln dolarów. W najbliższym czasie należy spodziewać się wysokiego tempa wzrostu w niemal każdej branży. Według analityków każdy z badanych segmentów ma rosnąć w tempie 15-20%. Jednak prowadzić będzie przemysł i jego dwie gałęzie: produkcja dyskretna i produkcja procesowa. W obu przypadkach priorytetem wydatków na digitalizację jest inteligentna produkcja, wspierana przez znaczące inwestycje w operacje autonomiczne, operacje produkcyjne oraz podnoszenie jakości wyrobów.

Rafał Orawski z firmy BPSC zauważa, że wdrażanie zaawansowanych rozwiązań IT, które w ostatnich dekadach pojawiają się w sektorze wytwórczym, znacząco zmieniły procesy produkcyjne. Dostrzegalna poprawa jest efektem technologicznej transformacji. To ona pozwala na dopasowanie odpowiednich produktów do oczekiwań odbiorców czy też szybkie reagowanie na zmiany rynkowe.

Automatyzacja nie tylko na produkcji

Kolejne w zestawieniu są transport i handel detaliczny. Każdy z tych segmentów gospodarki dąży do innej kombinacji strategicznych priorytetów, zauważają eksperci. Może to być handel wielokanałowy dla branży detalicznej, ale także optymalizacja cyfrowego łańcucha dostaw oraz automatyzacja procesów finansowych.

Według Lucjana Gizy, Dyrektora ds. Rozwoju w BPSC, należy spodziewać się tego, że automatyzacja będzie jednym z obszarów, w których tkwią największe rezerwy. Jego słowa znajdują potwierdzenie w danych, a te nie pozostawiają złudzeń. W 2019 roku we wszystkich obszarach będą rosły inwestycje w autonomiczne operacje. Przez najbliższe miesiące biznes przeznaczy na te procesy ponad 50 mld dolarów. Skąd taki trend? Giza twierdzi, iż automatyzacja szybko przynosi mierzalne efekty. Dzięki digitalizacji i automatyzacji czas obiegu dokumentów w firmie znacząco się skraca. Podobnie jest z procesami produkcji, magazynowania i sprzedaży.

Z perspektywy technologii, inwestycje w sprzęt, oprogramowanie i usługi będą stanowić 3/4 wszystkich wydatków na digitalizację biznesu. Najszybciej rozwijającymi się kategoriami technologii są rozwiązania IaaS (model chmury obliczeniowej skalowany w zależności od potrzeb użytkownika), oprogramowanie do tworzenia i wdrażania aplikacji oraz usługi biznesowe Tym samym cyfrowa transformacja cyfrowa staje się kołem zamachowym inwestycji, oraz projektów w zakresie nowych technologii u przedsiębiorców, zauważają analitycy.

Geografia zmian

Z badań IDC wynika, że firmy, które zainwestowały w DX w ciągu ostatnich 2-3 lat już teraz czerpią korzyści z szybszego wzrostu przychodów i zysków netto w porównaniu do konkurentów pozbawionych takich rozwiązań. Potentatami w tym zakresie są Stany Zjednoczone i Chiny. Oba te kraje wydadzą w tym roku na technologię DX ponad połowę światowych sum (52,2%). Na trzecim miejscu, tuż za Chinami, znalazły się kraje Europy Zachodniej z wynikiem 19,9%.

Źródło: BPSC