Studenci zdigitalizują kampusy dzięki aplikacjom mobilnym własnego pomysłu

Rozwiązania tworzone przez studentów i dla studentów potrafią zmieniać świat. Stało się tak na przykład w przypadku Facebooka, który został stworzony jako serwis społecznościowy służący wyłącznie uczniom prestiżowych amerykańskich szkół wyższych. To młodzi najlepiej znają potrzeby swoich rówieśników i wiedzą, w jaki sposób wykorzystać technologię nie tylko do celów rozrywkowych, ale także do usprawniania codziennych zadań. Widząc ten trend, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej wraz z firmami Indoorway i Daftcode organizują konkurs programistyczny Campus App Challenge.

– Oddajemy w ręce studentów innowacyjny system mikrolokalizacji. Podczas 24-godzinnego hackathonu ich zadaniem będzie przygotowanie prototypu aplikacji mobilnej opartej o tę technologię, która usprawni funkcjonowanie kampusu. Może ona pomóc np. w lokalizowaniu osób i punktów, nawigacji po obiekcie, wysyłaniu wiadomości kontekstowych czy analityce natężenia ruchu w budynkach szkół wyższych. Mikrolokalizacja może być wykorzystana również do tworzenia AR i VR. Wspólnie z młodymi talentami pokażemy, że znajduje praktyczne zastosowanie w każdej przestrzeni, również w murach akademickich – mówi Grzegorz Koblański, CEO Indoorway.

Na starcie Campus App Challenge uczestnicy otrzymają mentorskie wsparcie doświadczonych deweloperów oraz narzędzia niezbędne do tworzenia inteligentnych przestrzeni od firmy Indoorway. Jednak tylko od nich samych będzie zależało, jakie funkcje ma spełniać ich produkt i jaki problem akademickiego życia rozwiąże.

– Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych kształci polskie elity rewolucji cyfrowej. Stąd wynika nasza otwartość na nowe rozwiązania pozwalające stworzyć środowisko szyte na miarę potrzeb naszych studentów. Nasi studenci to osoby żyjące w symbiozie z nowymi technologiami. Chociaż na rynku dostępnych jest wiele aplikacji mobilnych ułatwiających codzienne czynności, jak dotąd nie było rozwiązania dedykowanego budynkom akademickim. Czekamy więc na pomysły studentów dotyczące kreatywnego wdrożenia mikrolokalizacji na naszej uczelni. Mam ogromną nadzieję, że inicjatywy takie jak Campus App Challenge uświadomią nam wszystkim korzyści wynikające z modernizacji przestrzeni, a Politechnika Warszawska stanie się przykładem, który zainspiruje innych do działania – mówi Dziekan Wydziału dr hab. Wojciech Domitrz, prof. PW.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają studentów z całej Polski: pasjonatów programowania, grafiki czy też zarządzania projektami technologicznymi. W wyzwaniu może wziąć udział każdy, kto nie ukończył 26. roku życia i ma pomysł, jakiego typu innowacyjnej aplikacji potrzebują rodzime uniwersytety, akademie i politechniki.

Zwycięzcy dostaną od grupy Daftcode wsparcie w rozwijaniu swojej koncepcji, a gotowa aplikacja zostanie wdrożona na wybranych polskich uczelniach. Dla członków trzech najlepszych zespołów, przewidziano również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Campus App Challenge odbędzie się 13-14 stycznia 2018 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Drużynowe i indywidualne zgłoszenia przyjmowane są do 7 stycznia 2018 r. poprzez formularz dostępny na stronie:

indoorway.com/hackathon

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.