Studenci z Politechniki Gdańskiej stworzyli robota na potrzeby straży pożarnej i portu

Celem projektu „Robot inspekcyjny wykorzystujący miniaturowe układy radarowe”, który zdobył I nagrodę dziekana, było stworzenie robota inspekcyjnego informującego o anomaliach występujących w terenie za pomocą miniaturowego układu radarowego.



– Zastosowanie radaru umożliwia pracę robota w warunkach ograniczonej widoczności oraz poprawę zasięgu w porównaniu z rozwiązaniami wizyjnymi. Ponadto, radar umożliwia określenie czy obiekt jest ruchomy, dzięki czemu możliwe jest np. odróżnienie ludzi od innych obiektów w warunkach silnego zadymienia – informują autorzy projektu.



Wykonana przez twórców głowica obrotowa i oprogramowanie pozwalają na wykonywanie dokładnego zobrazowania obszaru dookoła autonomicznego robota inspekcyjnego, uzyskując przy tym rozdzielczości rzędu centymetrów i zasięg około 60 metrów.

Robot został przetestowany w docelowym środowisku pracy, jakim ma być Port Gdańsk. Ponadto zostały przeprowadzone testy z Państwową Strażą Pożarną w Pruszczu Gdańskim, podczas których potwierdzono możliwość poprawnego wykrywania obiektów przez ścianę dymu, pary wodnej oraz kurtynę wodną.



Warto dodać, że wykorzystany w projekcie robot bazuje na rozwiązaniach, które powstały w ramach ubiegłorocznej edycji przedmiotu „projekt grupowy” i również zdobyły pierwszą nagrodę [czytaj także: Studenci PG stworzyli robota do inspekcji inteligentnych budynków]. Co więcej, nagrodzone rozwiązanie będzie dalej rozwijane w ramach projektu z programu Horyzont 2020 o budżecie ponad 1,2 mln euro, pozyskanego niedawno przez Politechnikę Gdańską. Pojawiły się już też pierwsze firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem radaru w autonomicznych jednostkach pływających.



Głównymi wykonawcami projektu są studenci Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej: Kacper Zubiel (kierownik) i Tristan Wójciak, a opiekunem naukowym dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. uczelni. Projekt realizowano we współpracy z PSP Pruszcz Gdański.