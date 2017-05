Studenci Politechniki Gdańskiej w NASA Space Apps Challenge

Space Apps Challenge to międzynarodowy hakaton trwający 48 godzin, organizowany w ramach inkubatora innowacyjności NASA. Konkurs odbył się już 187 miastach z 69 krajów. Uczestniczyło w nim około 25 tys. młodych osób. W Polsce hakaton przeprowadzono w Gdańsku, w siedzibie Polskiej Agencji Kosmicznej. Warto wspomnieć, że inicjatorem organizacji gdańskiej edycji Space Apps był student drugiego roku WETI Szymon Krawczuk.

Nagrodę główną w krajowym etapie wywalczyli twórcy panelu słonecznego wraz z aplikacją Solar Energy (NBK) oraz autorzy aplikacji informującej o wybuchu pożaru FireHelper (Szalone Dziki). Zwycięstwo w Polsce, czyli zdobycie nagrody Global Nominee, gwarantuje udział w finale światowym. Ponadto Szalone Dziki otrzymały nagrodę za najlepsze wykorzystanie danych, a drużyna NBK nagrodę publiczności oraz Nagrodę Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej za najbardziej innowacyjny projekt.

Obecnie aplikacje ocenia jury konkursu w Stanach Zjednoczonych. Wyniki zostaną podane na początku czerwca. Już teraz można jednak pomóc studentom z NBK zdobyć nagrodę publiczności. Drużyna znalazła się bowiem w gronie 141 zespołów z różnych stron świata biorących udział w konkurencji People’s Choice. Gra jest warta świeczki ponieważ laureaci wyjadą do siedziby NASA, by obserwować start misji kosmicznej. A to chyba marzenie 99 proc. studentów kierunków technicznych – uśmiecha się reprezentant drużyny NBK Kamil Andrzejewski.

Możecie wspomóc polskich studentów głosując na stronie: 2017.spaceappschallenge.org