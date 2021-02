Stolik do Twojego salonu - czym się kierować przy wyborze?

Czym kierować się przy wyborze stolika do salonu? – podstawowe kwestie

Stolik do salonu, to zdecydowanie jeden z najczęściej używanych przez nas mebli. Dlatego przy doborze idealnego wykończenia Twojego salonu, polecamy orientować się nieco bardziej na funkcjonalność, aniżeli walory estetyczne. Oczywiście nie przeczymy, że wygląd w tym przypadku ma znaczenie, jednak to właśnie praktyczność powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu.

Rozmiar

Oferty sklepów meblarskich zaskakują mnogością różnych wersji kolorystycznych, kształtami blatów i wymiarami modeli stolików, ale nie daj się im zwieść i przede wszystkim rozważ następujące kwestie. Po pierwsze rozmiar, stolik kawowy nie powinien być zbyt duży i nie zajmować większości wolnej przestrzeni w salonie, ale przy tym nie może też być filigranowy, ponieważ to sprawi, że nie będzie zbyt funkcjonalny.

Kształt blatu i kolorystyka

Ważnym elementem jest także kształt, bowiem powinien być on dostosowany do stylistyki wnętrza oraz być praktycznym. Obły stolik sprawdzi się w stonowanych i delikatnych wnętrzach, natomiast prostokątny świetnie podkreśli wnętrza odważniejsze. Klasyczny, prostokątny stolik kawowy dobrze wygląda w większych przestrzeniach urządzonych w nowoczesnym, industrialnym bądź minimalistycznym stylu o ostrych, geometrycznych liniach, za to okrągłym pięknie podkreślisz charakter aranżacji mniejszych, przytulnych mieszkań. W tym miejscu chcielibyśmy jeszcze powiedzieć nieco o kolorystyce. Do wyboru mamy ogrom różnych wariantów. Stolik kawowy może spełniać dwie funkcje, być elementem kontrastowym – taki wariant polecamy w przypadku stonowanych wnętrz – lub stanowić dopełnienie bogato zdobionego salonu – w tym przypadku zdecydowanie rekomendujemy naturalne kolory, drewno lub szkło.

Materiał

Poza wyglądem blatu oraz rozmiarem, stolik kawowy musi być wytrzymały. W końcu nikt nie planuje zakupu nowego co kilka miesięcy. Dlatego też na etapie poszukiwań, możesz wykluczyć wszelkiego typu stoły plastikowe lub wyprodukowane ze sklejki. Polecamy zakup tych, wykonanych z solidniejszych tworzyw, czyli litego drewna lub metalu. Najbardziej popularnym materiałem, z jakiego produkuje się stoliki kawowe jest drewniana sklejka, jednak z uwagi na jej wytrzymałość rekomendujemy rozważyć inne opcje. Najoczywistszym i zarazem najlepszym wariantem jest rzecz jasna drewno. Ostatnio jednak najmodniejszym rozwiązaniem jest stolik kawowy wykonany z połączenia drewna i metalu. Jeśli więc industrialny styl jest Ci bliski, to polecamy rozważyć tę opcję. Ciekawym rozwiązaniem, aczkolwiek nie tak wytrzymałym jest blat wykonany ze szkła.

Wysokość

Ostatnią kwestią jest wysokość. Stolik do salonu musi być dopasowany do wzrostu użytkowników oraz wysokości kanapy i foteli, dlatego przed zakupem zmierz swoją sofę i sprawdź jaka wysokość będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza. Stolik do salonu powinien być niższy od siedzenia kanapy o mniej więcej 2,5 do 5 cm, bowiem taka różnica zapewnia wygodę i komfort korzystania ze stolika.

To już wszystkie najważniejsze kwestie przy wyborze stolika kawowego, jeśli weźmiesz pod uwagę każdy z wyżej wymienionych aspektów, na pewno kupisz idealny stolik do salonu.