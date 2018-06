Startupy ukierunkowane na elektromobilność rządzą

W czwartej edycji konkursu brały również udział startupy z obszarów cleantech, energii i smart cities. Podczas Wielkiego Finału w Pradze przed jury, inwestorami i mediami swoje rozwiązania zaprezentowało 15 startupów. To zwycięzcy finałów krajowych, które odbyły się na Węgrzech, w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Turcji Chorwacji, Grecji oraz na Ukrainie. Finaliści zostali uprzednio wyłonieni spośród 299 drużyn z 24 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Polskę reprezentował Indoorway, prezentując narzędzie do digitalizacji i optymalizacji przestrzeni przemysłowych oraz komercyjnych.

Zubax Robotics - zwycięski startup - postawił na rozwiązanie, dzięki któremu pojazdy elektryczne (zwłaszcza poruszające się w przestrzeni powietrznej) zużywają mniej energii z akumulatora, zwiększając tym samym swój zasięg. Ta technologia może przyczynić się do pokonania jednej z największych barier w rozwoju elektromobilności. Zespół otrzymał 30 tys. euro i szansę na zaproszenie do prestiżowego akceleratora Highway® by InnoEnergy.

Drugie miejsce w konkursie i 10 tys. euro otrzymał zespół WellParko z Litwy, które zaprezentował rozwiązanie, które dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji, pomaga władzom miejskim i właścicielom parkingów w zarządzaniu miejscami parkingowymi oraz w zredukowaniu liczby pracowników odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów parkowania. Trzecie miejsce i 5 tys. euro zdobył zespół Neuron soundware z Czech, który – również przy zastosowaniu AI - opracował technologię pozwalającą na wczesną diagnostykę usterek mechanicznych za pomocą kilku sekund dźwięku. Startup szczyci się dokładnością większą niż 99,95%.

Źródło: Prowly