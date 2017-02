Startupy: Ruszył międzynarodowy akcelerator energetyczny "Free Electrons"

Z inicjatywy niemieckiego innogy osiem przedsiębiorstw energetycznych uruchomiło program „Free Electrons”, czyli pierwszy globalny akcelerator startupów w branży energetycznej. W ramach przedsięwzięcia perspektywiczne startupy zapraszane są do współpracy z czołowymi firmami energetycznymi na świecie.

Celem programu zainaugurowanego przez prezesa zarządu innogy SE – Petera Terium – jest opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych dla 73 milionów klientów firm partnerskich w ponad 40 krajach. W przyszłości energia elektryczna ma być czysta, inteligentna i dostępna dla wszystkich. Żeby tak się stało niezbędna jest zmiana sposobu myślenia o energetyce i wypracowanie nowych rozwiązań. Dlatego program akceleracyjny ma łączyć specjalistyczną wiedzę dużych przedsiębiorstw energetycznych z nowymi technologiami i innowacyjnymi pomysłami opracowywanymi przez wyselekcjonowane startupy.

„Free Electrons” łączy startupy z dziedziny energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, elektromobilności i cyfryzacji z globalną siecią firm energetycznych i akceleratorów. W trakcie sześciomiesięcznego programu startupy będą mogły wypróbowywać swoje produkty i usługi w warunkach rzeczywistych.

Punktem kulminacyjnym inicjatywy będą trzy jednotygodniowe moduły realizowane w Dolinie Krzemowej, Lizbonie, Dublinie i Singapurze. W tym czasie zwycięskie startupy będą miały unikalną możliwość współpracy z międzynarodowymi przedsiębiorstwami energetycznymi, współorganizatorami programu: AusNet Services, Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), ESB (Electricity Supply Board), EDP (Energias de Portugal), Origin Energy, Singapore Power (SP), Tokyo Electric Power Company (TEPCO) oraz innogy.

By w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał startupów, program jest wspierany przez dwa startupowe akceleratory: New Energy Nexus i Swissnex San Francisco. Do uczestnictwa w programie mogą się zgłaszać startupy z całego świata, które opracowały działający prototyp swojej innowacji. Wsparciem firm energetycznych zostanie objętych łącznie dwanaście startupów, które wezmą udział w sześciomiesięcznym programie.