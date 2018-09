Startuje XXI Konkurs na Polski Produkt Przyszłości

Budowanie świadomości polskich marek, promocja i wspomaganie rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce to główne cele konkursu Polski Produkt Przyszłości.



W dwudziestoletniej historii konkursu zgłoszono ponad 900 innowacyjnych projektów. Były to nowości z różnych obszarów techniki, m.in. z branży: medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej, chemicznej. Kapituła konkursu nagrodziła dotychczas 52 projekty, a ponad 100 przyznała wyróżnienia.



Wiele produktów opracowanych na bazie prac konkursowych odniosło sukces rynkowy zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród laureatów są perspektywiczne spółki notowane na giełdowym rynku NewConnect. Wiele jednostek naukowych będących laureatami konkursu może poszczycić się najwyższą kategorią naukową A+.





Zasady konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzące działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:



- Produkt Przyszłości jednostki naukowej,

- Produkt Przyszłości przedsiębiorcy,

- Produkt Przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.



Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym, który potrwa do godziny 16.30, 5 października 2018 r., przyjmowane będą zgłoszenia przedsiębiorców. Drugi rozpocznie się od dnia ogłoszenia listy Laureatów Konkursu na gali wręczenia nagród – zwycięzcy będą mieli 3 tygodnie na złożenie wniosku o powierzenie grantu.





Nagrody

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant w wysokości do 100 tys. zł, a wyróżnieni do 25 tys. zł. Oprócz ww. nagród przewidziane są także nagrody specjalne:



- za produkt zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) i innowacyjnego przedsiębiorcę;

- za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);

- za produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

W ramach umowy o powierzenie grantu możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu. Maksymalna intensywność grantu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.



Zgłoszenia

Wnioski konkursowe można składać wyłącznie w formie papierowej, osobiście lub pocztą do 5 października 2018 r., do godz. 16.30 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mieszczącej się przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie. Należy przy tym zamieścić dopisek: Wniosek konkursowy w ramach Konkursu Polski Produkt Przyszłości.



Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania nagród i wyróżnień w Konkursie oraz przyznawania nagród w formie grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości znajdują się w regulaminie na stronie Konkursu.





Źródło: PAPR