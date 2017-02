Startuje projekt pierwszej miejskiej wypożyczalni aut w Polsce

Za uruchomienie usługi będzie odpowiadała firma Enigma, a umowę w tej sprawie podpisano 16 lutego br. we Wrocławiu. Od momentu podpisania umowy Enigma ma 15 miesięcy na uruchomienie systemu. Mieszkańcy dostaną do użytku elektryczne pojazdy - 190 samochodów Nissan Leaf oraz 10 samochodów Nissan typu VAN elektryczny.

Miasto Wrocław zdecydowało o udostępnieniu buspasów oraz na stałe zarezerwowanych miejsc parkingowych w centrum miasta dla elektrycznych samochodów z wypożyczalni. Istotne jest również to, iż samochody będą mogły wjechać tam, gdzie zwykłe auta mają zakaz.

Koszt przejazdu ma wynosić około 1zł za kilometr. Jednocześnie należy pamiętać, iż wynajmujący samochód nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z opłatą za paliwo, parking czy ubezpieczenie. Pojazdy będą dodatkowo wyposażone w system monitorowania.

Auta będą mogły zostać wypożyczone i zwrócone w dowolnych punktach na terenie miasta i będą dostępne przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Rezerwacji będzie można dokonać przy pomocy strony internetowej lub dedykowanej aplikacji mobilnej, która pozwoli sprawdzić dostępność poszczególnych pojazdów na terenie miasta.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Wdrożeniem oraz utrzymaniem systemu wypożyczalni zajmie się firma Enigma, producent i dostawca specjalizowanych, innowacyjnych rozwiązań informatycznych łączących wysokie bezpieczeństwo i najnowsze trendy technologiczne. Firma po udanym debiucie w obszarze systemów dozoru elektronicznego skazanych, postanowiła rozszerzyć swoją dotychczasową działalność również na obszar monitorowania pojazdów i organizacji wypożyczalni free floatingowych.

- Sharing economy to jeden z najważniejszych trendów we współczesnej gospodarce, a korzystanie z rzeczy bez konieczności posiadania ich, zmienia naszą codzienność – wskazuje Ewa Kaźmierska, Dyrektor Marketingu firmy Enigma – Podobnie jak rewolucjonizuje się rynek krótkoterminowego wynajmu mieszkań i pokoi, tak samo współdzielenie samochodów zmienia podejście do posiadania własnego pojazdu i korzystania z niego. Nie ma sensu kupować auta jedynie na potrzeby cotygodniowej wyprawy do centrum handlowego. Znacznie wygodniej jest wypożyczyć samochód na konkretny czas i nie martwić się kosztami ubezpieczenia i remontów – dodaje.

Według tygodnika The Economist, już w tej chwili widać wyraźny wzrost popularności współdzielenia samochodów. Do 2030 roku niemal co trzeci samochód jeżdżący po drogach będzie udostępniony w ramach usługi carsharingowej. Raport przygotowany przez Boston Consulting Group wskazuje, że w 2021 roku światowi użytkownicy współdzielonych aut będą miesięcznie przejeżdżać 1,5 mld minut wartych 4,7 mld euro.

Nowe oblicze usługi

Uruchomienie miejskich systemów współdzielenia samochodów niesie ze sobą pozytywne skutki zarówno dla ich użytkowników, jak i dla środowiska naturalnego. W Rzymie ludzie posiadający prywatne samochody, którzy sięgnęli po współdzielone samochody, zużywają od 30 do 50 proc. paliwa mniej, niż kierowcy, którzy z nich nie korzystają. A w przypadku wykorzystania w wypożyczalniach samochodów elektrycznych ten współczynniki powinien się jeszcze bardziej poprawić.

- Nie tylko walka z zanieczyszczeniem powietrza przemawia za udostępnianiem samochodów elektrycznych w ramach carsharingu. Znaczenie ma także redukcja hałasu, który w mieście rozmiarów Wrocławia potrafi być naprawdę uciążliwy – tłumaczy Ewa Kaźmierska.

Choć idea współdzielenia samochodów przeżywa okres intensywnego rozwoju dopiero od 2000 roku, nie jest nową ideą. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiały się już w 1948 roku, gdy z jednego samochodu korzystała spółdzielnia mieszkaniowa z Zurychu. Pierwszy oparty o technologię system carsharingowy Witkar (biały samochód) uruchomiono w Amsterdamie w 1974 roku, a jego celem było ograniczenie ilości aut w centrum miasta. Od 2008 roku swoje systemy uruchamiają zarówno tradycyjne wypożyczalnie pojazdów oraz sami producenci.