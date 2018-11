"Start do kariery" - konkurs dla uczniów i studentów

Konkurs to duża szansa dla młodych i przedsiębiorczych ludzi. Ma on ułatwić wkroczenie na wybraną przez nich ścieżkę kariery. Przewidywane nagrody, to wybrane przez zwycięzców szkolenia czy kursy oraz nagrody rzeczowe, takie jak laptop, smartfon czy program komputerowy.

Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree Polska, organizatora kampanii społecznej "Start do Kariery" twierdzi, że początki drogi zawodowej są zawsze ciężkie. Często na przeszkodzie w realizacji marzeń staje bariera nie do przebrnięcia: brak zasobów finansowych na szkolenia czy niezbędny sprzęt. Organizatorzy konkursu chcą, żeby ktoś, kto ma pasję, mógł zrealizować swoje plany, nie martwiąc się o koszt wymarzonego szkolenia, lepszego sprzętu czy materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

opisać i umotywować swój pomysł na biznes w formie tekstu lub filmu,

wypełnić formularz szablonu biznesowego, dostępny na stronie internetowej konkursu.

Zgłoszenia można dokonać do 15 listopada za pomocą tej strony.

Źródło: Gumtree