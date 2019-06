Starasz się o wizę do USA? Musisz zrezygnować z pełnej prywatności w mediach społecznościowych

Uważaj na swoją obecność w sieci, zwłaszcza jeśli planujesz podróż do USA. The New York Times donosi, iż w związku z nową polityką Departamentu Stanu, począwszy od piątku, miliony amerykańskich imigrantów oraz osób składających wniosek o wizę w innych celach będą zobowiązane do dostarczenia historii swojej aktywności na portalach społecznościowych, adresów e-mail oraz numerów telefonu z okresu 5 lat, jak również szczegółów odbytych w tym czasie podróży oraz powiązań członków rodziny z działalnością terrorystyczną!