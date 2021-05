Stacjonarny czy online - w jakim sklepie kupować materace?

Wbrew pozorom wybór nowego materaca może nastręczyć nie lada trudności. Dlaczego? Ponieważ obecnie na polskim rynku dostępna jest cała masa materacy różnego rodzaju; piankowe, sprężynowe, hybrydy (stanowiące połączenie materaca piankowego i sprężynowego), o właściwościach antyalergicznych, ortopedycznych etc. Zanim jednak przejdziesz do wyboru konkretnego typu opisywanego produktu, w pierwszej kolejności zastanów się nad tym… gdzie nabędziesz wspomniany materac. Wbrew pozorom nie chodzi nam o nazwę konkretnego sklepu, a tylko miejsce jego lokalizacji. Do wyboru masz naturalnie sklep stacjonarny oraz internetowy.

Zalety zakupu w sklepie stacjonarnym

Pierwszą, niekwestionowaną zaletą zakupu materaca w sklepie stacjonarnym jest możliwość przetestowania interesującego nas produktu. Dzięki temu od razu będziemy w stanie stwierdzić, czy dany produkt spełnia nasze oczekiwania. Odczujemy również – i to na własnej skórze! – różnice pomiędzy konkretnymi modelami, co umożliwi jeszcze lepsze sprecyzowanie potrzeb.

Kolejną zaletą – przynajmniej z punktu widzenia części klientów - jest możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikiem, który odpowie na dręczące nas pytania i będzie w stanie pomóc w wyborze materaca. Oczywiście wspomniana zaleta może być także uznana za wadę; zwłaszcza jeśli nie przepadacie za bezpośrednim kontaktem ze sprzedawcą/doradcą klienta i chcecie w spokoju i ciszy obejrzeć dostępne w sklepie materace.

Zalety zakupu w sklepie internetowym

Nie oszukujmy się; zakup materaca w sklepie online to zdecydowanie bardziej polecana opcja, od opisanego powyżej zakupu w sklepie stacjonarnym. Zacznijmy od najważniejszego czyli od… ceny. Kupno nowego materaca to spory wydatek, zwłaszcza jeśli opisywany produkt ma być naprawdę wygodny i służyć nam dłużej, niż przez zaledwie kilka miesięcy. Tymczasem ceny w sklepach stacjonarnych niemalże są wyższe, niż te obowiązujące w sklepach internetowych.

Wybór artykułów dostępnych w sklepach online jest zdecydowanie większy, niż ten obowiązujący w ich tradycyjnych odpowiednikach. Wszystko z uwagi na ograniczony metraż, jakim nie muszą przecież przejmować się e-sklepy.

Sklep z materacami online to możliwość dokonania zakupu o dowolnej porze dnia i nocy, na dodatek w zaciszu własnego domu. Ciężko o wspomnianą swobodę w przypadku sklepu stacjonarnego…

W jakim sklepie online kupić materac?

Oczywiście sklep sklepowi nierówny. Na jakiej więc stronie dokonać zakupu nowego materaca? Godnym polecenia miejsce w globalnej sieci jest chociażby sklep SleepingHouse, oferujący szeroką gamę materacy, różnego rodzaju poduszki profilowane oraz szereg innych akcesoriów sypialnianych, a także konkurencyjne ceny i fachową pomoc przy wyborze. Co zatem – konkretnie – znajdziemy we wspomnianym e-sklepie?

Chociażby wysokiej jakości produkty, takie jak materac Hilding Zorba. Wspomniany model został opracowany w taki sposób, aby materac bez problemu dopasował się do kształtu ciała. Podstawę Zorby stanowi 7-strefowa sprężyna kieszeniowa, zapewniająca wsparcie kręgosłupa. Z kolei dla zwiększenia komfortu zastosowano po warstwie sprężystych pianek (lateksowej i FlexiFoam), posiadających właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne.

Idealnym dopełnieniem dla materaca Hilding będzie poduszka ortopedyczna tej samej marki, np. model Visco Balance, który – podobnie jak materac Zorba – dopasowuje się do kształtu ciała zapewniając zarazem idealne podparcie dla kręgosłupa.