Stacje ładowania aut elektrycznych co 400 metrów!

Nie są już rzadkością i coraz częściej można je zobaczyć na wiedeńskich ulicach. Dokładnie 3233 samochody elektryczne zostały zarejestrowane w stolicy Austrii do dnia 31 grudnia 2018 roku - o 1078 więcej niż w roku poprzednim. Do roku 2030 liczba samochodów elektrycznych w naddunajskiej metropolii ma wzrosnąć do ponad 80 tys. Będzie to wymagało odpowiedniej infrastruktury - około 8 tys. publicznych stacji ładowania elektrycznego.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na e-mobilność Wien Energie postawił sobie za cel zainstalowanie do końca 2020 roku tysiąca dodatkowych stacji ładowania w miejscach publicznych. W projekt zainwestowanych zostanie 7 mln euro.

Wien Energie zarządza obecnie 250 publicznymi stacjami ładowania. Do tego dochodzi 670 stacji w obszarach półpublicznych, takich jak parkingi typu "park & ride", parkingi przy supermarketach czy parkingi firmowe. Jeszcze w tym roku ma powstać 400 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania oraz około 150 stacji w przestrzeni półpublicznej. To, gdzie ostatecznie zostaną zlokalizowane, zależy od kilku kryteriów.

Jednym z nich jest atrakcyjność danej lokalizacji. Definiuje się ją m.in. poprzez możliwości przesiadki na transport publiczny lub bliskość sklepów. Pewną rolę odgrywają również możliwości przyłączenia do sieci energetycznej i rentowność. Ostatecznie lokalizacje nowych stacji ładowania są też ustalane z poszczególnymi dzielnicami.

We wszystkich publicznych stacjach ładowania używana jest 100-procentowo ekologiczna energia elektryczna. W przypadku, gdyby w 2020 r. wszystkie tysiąc zainstalowanych stacji było używanych w tym samym czasie, wymagana będzie moc czterech większych turbin wiatrowych.

W 2018 r. Wiedeńczycy korzystali z publicznych stacji ładowania ponad 30 tys. razy.

Źródło: PAP