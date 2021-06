Śrutowanie w przemyśle motoryzacyjnym – kiedy się je stosuje?

Na jakim etapie śrutownica to obowiązkowy element wyposażenia warsztatu? Jakie są zalety śrutowania i co to w ogóle jest? Spróbujemy odpowiedzieć na wiele popularnych pytań pojawiających się u naszych czytelników. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Co to jest śrutowanie?

Proces śrutowania stali to metoda czyszczenia lub obróbki elementów wykonanych z metalu (np. aluminium, miedzi lub stali). Modyfikowanie kształtu lub pozbywanie się zanieczyszczeń, lakierów i korozji z komponentów metalowych, odbywa się dzięki stosowaniu materiałów posiadających właściwości ścierne (np. drobnego śrutu, szkła, piasku, czy nawet rozdrobnionych łupin orzechów). Przebieg prac zależy w dużej mierze od konstrukcji samej śrutownicy, ponieważ wyróżniamy wiele rodzajów urządzeń. Przybliżymy je nieco szerzej w dalszej części przygotowanego materiału.

Zastosowanie śrutowania w przemyśle motoryzacyjnym

Skoro przy pomocy śrutowania można poddawać obróbce i modyfikacjom metalowe podzespoły, nic dziwnego, że proces ten szybko znalazł zastosowanie w motoryzacji. Z jego pomocą można stale modernizować i udoskonalać części mechaniczne, które będą idealnie do siebie pasować.

Śrutowanie zda również egzamin w przypadku renowacji i regeneracji całych maszyn lub komponentów. Usługa perfekcyjnie zdaje egzamin przy pozbywaniu się resztek lakieru lub korozji. Użycie śrutownicy nie tylko pozwala osiągnąć wysoki poziom precyzji, ale także gwarantuje efektywność i bezpieczeństwo – co dla specjalistów ds. mechaniki lub produkcji jest szczególnie istotne.

Śrutownica to narzędzie, które perfekcyjnie sprawdzi się przy takich czynnościach jak obróbka:

odlewów z mosiądzu lub aluminium,

komponentów tłoczonych na zimno,

elementów hartowanych,

sprężyn,

stalowych podzespołów.

Jaką śrutownicę warto wybrać?

Podjęcie właściwej decyzji zakupowej będzie mieć ogromny wpływ na rozwój i efektywność Twojego przedsiębiorstwa. Warto więc wiedzieć, jak wybrać właściwą śrutownicę, by była ona satysfakcjonująca pod każdym względem.

Do dyspozycji klientów są m.in. śrutownice:

wirnikowe,

przelotowe,

bębnowe,

zawieszkowe,

specjalistyczne.

Jak one działają?

W śrutownicach wirnikowych należy ustawić obrabiany przedmiot na specjalnie przygotowanym obrotowym stole. Ten z kolei napędzany jest przy pomocy silnika i konstrukcji opartej na podzespołach mechanicznych. W równie popularnych śrutownicach zawieszkowych, wyroby instalowane są na dostosowanych do tego zawieszkach obrotowych (tzw. hakach). Śrutownice bębnowe (inaczej znane jako wsadowo-nieckowe) wystawiają natomiast produkty na działanie wachlarza śrutu, tworząc detale w sposób idealny.

Nie można jednak zapominać o śrutownicach specjalistycznych. Najczęściej są one jednak eksploatowane przez ekspertów i zasada działania jest na tyle zróżnicowana, że warto poświęcić im cały oddzielny materiał.

Z wyjątkiem ww. śrutownic, wyróżniamy jeszcze komory śrutownicze. Wykorzystywane są one do obróbki wielkogabarytowych elementów o ponadprzeciętnych rozmiarach. Znajdują także zastosowanie w przypadku przestrzennych detali. Wyróżniamy m.in. komory śrutownicze do obróbki ręcznej i automatycznej. Druga grupa wymienionych konstrukcji posiada wiele funkcji pozwalających na automatyzację, profesjonalizację i poprawę wydajności realizacji zadań.

Pamiętaj jednak o tym, by zawsze inwestować w sprawdzone konstrukcję od renomowanych producentów. Dzięki złożonym systemom, rośnie bezpieczeństwo użytkowników, co powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy i specjalisty. Zobacz zatem, co Blastech może Ci zaoferować i przekonaj się, jak wiele opcji jest na wyciągnięcie ręki.