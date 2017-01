Sprzedaż Trello. Nowa firma w portfolio Google. Przegląd e-biznes 10.01.2017

E-biznes w naszym przeglądzie to zarówno firmy działające w internecie czy oferujące narzędzia do działania w świecie cyfrowym, jak i te, który z tych narzędzi intensywnie korzystają. Przegląd e-biznes jest więc mieszanką informacji różnego kalibru - postaramy się jednak zadbać o to, by wszystkie były ciekawe.

Dość tych wstępów, czas start.

TechCrunch twierdzi, że Amazon kupił harvest.ai - pochodzący z San Diego startup wykorzystujący sztuczną inteligencję w cyberbezpieczeństwie. Amazon nie chce “komentować plotek”, harvest.ai milczy, a TechCrunch ujawnia szczegóły swego śledztwa.

Google wyraźnie stawia na swoje rozwiązania do obsługi wideokonferencji. Niedawno ogłoszono, że firma kupiła Limes Audio - szwedzką firmę pracującą nad poprawą jakości połączeń głosowych.

Pracownicy zastąpieni przez sztuczną inteligencję? To już się dzieje. Na razie w pewnej firmie ubezpieczeniowej w Japonii. Szczegóły zna Business Insider.

Sześć do trzydziestu miesięcy… tyle czasu musisz dać sobie i swojemu przedsięwzięciu, by stało się rentowną firmą, zdolną do odniesienia rynkowego sukcesu. Poznaj najlepszego przyjaciela przedsiębiorcy na ten czas [link afiliacyjny]

Kolejne banki pozytywnie przechodzą audyt Ministerstwa Cyfryzacji i zaczynają oferować potwierdzanie Profilu Zaufanego w serwisie internetowym. Do PKO BP i ING dołączył właśnie Bank Millenium (materiał prasowy Banku Millenium).

W I kwartale 2016 r. problemów z dostępem do Internetu i energii elektrycznej doświadczyła ponad połowa polskich przedsiębiorstw - podaje w wynikach badań własnych Atman. Powołując się na badania Veeam Software Atman dodaje, że koszt godziny przestoju aplikacji krytycznych to 76 tys. dol., zaś niekrytycznych - 92 tys. dol. (materiał prasowy Atman).

Medium, platforma do publikacji tekstów, walczy o nowy model biznesowy. Jak donosi Business Insider, firma zwalnia ⅓ pracowników (głównie tych pełniących funkcje biznesowe) i zamyka dwa biura.

Przemysł w 2017 roku? Przyspieszenie w zakresie modernizacji infrastruktury przemysłowej, gdzie główną rolę odegra Internet Rzeczy - prognozuje Schneider Electric na podstawie badań własnych. 70% z badanych 2500 firm widzi wartość biznesową IoT (materiał prasowy Schneider Electric).

Engave, warszawski dostawca rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa, przechowywania danych oraz wirtualizacji, znalazł się w finale konkursu European Business Awards, który ma wyłonić najbardziej innowacyjne europejskie firmy z różnych branż. Polskę reprezentuje 28 firm (źródło: materiał prasowy Engave).

3 lutego Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza przedsiębiorców na spotkanie dotyczące nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Limit zgłoszeń na spotkanie został już wyczerpany, ale będzie można obejrzeć jego przebieg dzięki transmisji online.

Atlassian, firma oferująca narzędzia do pracy zespołowej, za 425 mln dol. kupiła Trello - firmę, która stworzyła znane też w Polsce narzędzie do zarządzania projektami. Z punktu widzenia użytkowników Trello nic się nie zmieni.

Zapraszam do czytania, komentowania oraz przesyłania na adres jr@di24.pl linków do aktualnych lub ponadczasowych materiałów o e-biznesie - możliwe, że zasygnalizuję je w kolejnym przeglądzie.