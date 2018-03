Sprawozdanie JPK z perspektywy księgowej

Jak obserwuje Tax Care, zdecydowana większość klientów uznała, że to księgowi mają im zdjąć problem z głowy. Nie wykazali większego zainteresowania tematem JPK. Przedsiębiorcy są przyzwyczajeni do tego, że to księgowi załatwiają za nich wszelkie formalności. Niektórzy pytali jedynie o to, czy temat ich dotyczy i czy muszą zrobić to samodzielnie. Kilku poprosiło o przesłanie pliku, bo chcieli zobaczyć, jak wygląda. Nieliczne pytania o to czy sprawozdanie zostało wysłane, pojawiły się dopiero po ostatecznym terminie wysyłki.

Jak wyglądało to od strony technicznej? Oprócz nowych narzędzi informatycznych pojawiły się dodatkowe obowiązki i zmiany organizacji pracy. Do standardowych czynności księgowej, która dostaje dokumenty, księguje je i składa deklarację VAT, doszły nowe elementy. Dodatkowo wysyła Jednolity Plik Kontrolny, kontroluje wysyłkę i pobiera UPO. Ważne było to, aby wysyłkę JPK rozpocząć od pierwszych dni miesiąca, niezwłocznie po zaksięgowaniu całej miesięcznej dokumentacji firmy i nie czekać do ostatecznego terminu. Przy dużej liczbie dokumentów generowanie pliku JPK_VAT trwało nawet kilka minut. Oprócz tego system Ministerstwa Finansów bardzo wolno tworzył UPO, czyli potwierdzenia odbioru sprawozdania JPK. Potwierdzenia złożenia deklaracji VAT w urzędzie skarbowym księgowi zwykle dostają w ciągu dwóch godzin, a na UPO po złożeniu JPK musieli czekać nawet do 24 godzin. To nie ułatwiało pracy.

Korzystne jest to, że księgowi wysyłają sprawozdanie JPK na podstawie klucza kwalifikowanego bez potrzeby posiadania pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji VAT składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1.

Autor: Bożena Stemplewska, Tax Care