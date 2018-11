Sprawne zarządzanie bazami kontrahentów

Kontrahenci są filarem działalności każdego przedsiębiorstwa, a relacje z nimi niejednokrotnie przesądzają o utrzymaniu się na rynku, dalszym rozwoju czy też zamknięciu biznesu. Nie jest tajemnicą, że dojrzała firma od samego początku skrupulatnie tworzy swoje bazy i korzysta z nich wówczas, kiedy analiza zawartych w nich informacji może przynieść zyski. Co najważniejsze, dobrze zbudowane bazy to nie tylko przymiot dużych korporacji - nawet najmniejszy podmiot może wyciągnąć ze swojej bazy cenne dane i użyć ich we właściwym celu.

Excel już nie wystarcza

Utrzymywanie dobrego kontaktu z partnerami biznesowymi to nie tylko mailingi przypominające o istnieniu marki. Niezapłacona faktura czy pominięcie ważnej potrzeby kontrahenta to przykładowe sytuacje, w których budowane miesiącami relacje narażone są na szwank. Działa to również w drugą stronę, gdy przedsiębiorca ponosi stratę i grozi mu późniejsze egzekwowanie przeterminowanej płatności. Warto pamiętać, że posiadanie w jednym miejscu zintegrowanych z systemem baz kontrahentów, z którymi współpracujemy, umożliwia nam nie tylko sprawną kontrolę należności, ale przede wszystkim zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Game changer

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich latach biznes oparty na danych szturmem zdominował dotychczasowe podejście do podejmowania decyzji i zarządzania interesem. I choć rzeczywiście co nowocześniejsi przedsiębiorcy gromadzą dane na potęgę, to wielu spośród z nich nie tylko ich nie docenia, ale przede wszystkim rzadko z tych danych korzysta. Tymczasem to duży błąd, ponieważ wprawna analiza nawet najbardziej oczywistych statystyk może przynieść firmie wymierne korzyści.

Gromadzenie danych w dobrze zorganizowanej bazie kontrahentów pozwala na trafne zdiagnozowanie problemów czy podjęcie decyzji o rozwoju przedsiębiorstwa w słusznym kierunku. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze oprogramowanie nie zagwarantuje firmie sukcesu, jeżeli przedsiębiorca nie będzie chciał z tych danych skorzystać. Dlatego też zamiast bagatelizować kwestię analizy dostępnych informacji trzeba najpierw zastanowić się, które z nich są dla danego biznesu kluczowe i na jakie pytania mają być odpowiedzią.

Źródło: SaldeoSMART