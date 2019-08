Sprawdzamy nadmorskie miejscowości! Sarbinowo - miejsce błogiego relaksu

Bogata baza noclegowa

Każdy turysta chce znaleźć odpowiednie miejsce na nocleg. Na polskim wybrzeżu nie brakuje obiektów, w których można się zatrzymać. Jednak nie każde jest na takim samym poziomie! Domki letniskowe w Sarbinowie http://ross-domki.pl/ to idealny wybór do każdego turysty. Znajdują się tam trzy nowoczesne, szcześcioosobowe budynki z ogródkiem. Każdy z nich jest ogrodzony, więc mamy zapewnioną prywatność i bezpieczeństwo. Budynki mają powierzchnię 47 m2, a w środku znajdują się dwie sypialnie, aneks kuchenny i łazienka. W dodatku w domkach znajduje się bezpłatne wi-fi, dzięki któremu mamy pełny dostęp do internetu. Na zewnątrz dostępny jest parking, więc nie musimy się martwić, co zrobimy z samochodem. Natomiast w ogródkach znajduje się grill i meble, dzięki temu mamy idealne miejsce na relaks po dniu pełnym wrażeń. Jednak największą zaletą tych domków letniskowych jest fakt, że znajdują się zaledwie 300 metrów od plaży.

Piękne plaże

Sarbinowo leży Wybrzeżu Słowińskim nad Morzem Bałtyckim. To sprawia, że największą atrakcją miejscowości jest plaża. Znajduje się tam strzeżone kąpielisko czynne przez cały lipiec i sierpień, na które zejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W Sarbinowie jest piękna, piaszczysta plaża, a w sezonie letnim pojawiają się tam liczne atrakcje. To sprawia, że turyści chętnie przybywają do tej malowniczej miejscowości.

Kolejną nadmorską atrakcją jest nietypowy deptak. Położony jest on na kamiennej zaporze wybudowanej w 1910 roku. Sarbinowo było zagrożone przez Morze Bałtyckie, wiec wybudowano mur, który miał je chronić. Dzięki temu powstała atrakcja bardzo doceniana przez turystów. Deptak na zaporze został oddany do użytku 27 września 2013 roku. To idealne miejsce na spacery, z którego można podziwiać morze i miasteczko, a także odpocząć na jednej z ławeczek. Wzdłuż wybrzeża nie zabraknie też restauracji i kawiarenek, gdzie możemy zjeść pyszny posiłek. Te liczne atrakcje przyciągają turystów na deptak o każdej porze dnia.

Spora atrakcji

Morze Bałtyckie to niejedyna atrakcja w Sarbinowie. Turyści mogą się wybrać na wycieczkę jednym ze szlaków pieszych lub rowerowych, które prowadzą w pięknym otoczeniu przyrody. To świetna atrakcja dla aktywnych gości miejscowości.

W Sarbinowie znajdują się również dwa interesujące budynki. Pierwszy z nich to neogotycki kościół z pięknymi witrażami z XIX wieku. Wewnątrz znajduje się oryginalna neogotycka chrzcielnica, a także trzy dzwony odlane w latach 30-tych XX wieku. Kolejny interesujący budynek to zabytkowa chałupa z 1804 roku. Jest to świetny przykład chaty rybackiej wykonanej z drewna dębowego z dachem pokrytym trzciną.