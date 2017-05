Sprawdź własność telefonu, tabletu lub modemu kupowanego z drugiej ręki

Specjalnie dla osób, które chcą kupić lub sprzedać na rynku wtórnym sprzęt telekomunikacyjny, Plus wprowadził mechanizm umożliwiający weryfikację własności i sprawdzenie czy urządzenie należy do operatora. Odbywa się to za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej i wystarczy podać numer IMEI sprawdzanego urządzenia oraz swój adres e-mail by otrzymać stosowną informację zwrotną.

Weryfikacji sprzętu można dokonać na: https://www.plus.pl/formularze/formularz-imei. Podlegają jej sprzęty telekomunikacyjne sprzedane na raty w sieci Plus od 8 lipca 2016 roku.

Numer IMEI sprzętu można znaleźć w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w karcie gwarancyjnej urządzenia, a w przypadku telefonów także po wpisaniu kodu *#06#.

Plus zachęca jednocześnie osoby chcące kupić na rynku wtórnym sprzęt telekomunikacyjny do sprawdzenia czy nie stanowi on jego własności. Sprawdzenie takie powinno również nastąpić poprzez zażądanie od osoby sprzedającej urządzenie stosownych dokumentów.