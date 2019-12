Sprawdź, jak skrócić przeprowadzkę - zamiast w kilka dni zrobisz wszystko w kilka godzin!

Zacznij od przygotowania planu

Skorzystanie z pomocy specjalistów od przeprowadzek, np. https://mrowka-bagazowka.pl/przeprowadzki-biur-i-firm/, to zdecydowanie najrozsądniejsze rozwiązanie, niezależnie od tego, czy przeprowadzasz małe biuro, czy całą siedzibę firmy. Aby przedsięwzięcie przebiegło jak najsprawniej zacznij jednak od przygotowania planu przeprowadzki. Warto na tym etapie ustalić jej termin - im więcej czasu na przygotowania, tym lepiej. Optymalnym momentem na przeprowadzkę jest weekend. Aby czasu pozostało jak najwięcej, warto zacząć np. w piątkowe popołudnie. W ten sposób nie zdezorganizujesz pracy biura i skorzystasz na mniejszym weekendowym ruchu ulicznym.

Sporządź listę rzeczy, które mają zostać przetransportowane

Dzięki spisaniu rzeczy, które zostaną zabrane do nowego biura zyskasz pewność, że wszystko, co niezbędne znalazło się w nowej siedzibie. Ewidencji powinny podlegać zarówno dokumenty (tutaj warto sięgnąć po teczki, segregatory itp.), jak i wyposażenie, czy meble biurowe.

Posegreguj i uporządkuj dokumenty

Wspomniane wcześniej teczki i segregatory będą tutaj niezastąpione. Ważne, aby opatrzyć je dodatkowo właściwym opisem - po przeprowadzce szybko dotrzesz w ten sposób do tego, czego w danym momencie będziesz potrzebować.

Spakuj rzeczy w solidne pudła kartonowe

Dostosuj także zawartość do możliwości kartonów - jeśli je przepakujesz, po prostu wszystko rozsypie się przy pierwszej próbie podniesienia pudła. Tutaj także istotne jest dokładne opisanie zawartości kartonów. Pamiętaj o zamieszczeniu na pudłach informacji, do jakiego nowego pomieszczenia mają zostać bezpośrednio dostarczone. Unikniesz w ten sposób zamieszania związanego z poszukiwaniem wyposażenia/dokumentów w nowej siedzibie przez poszczególnych pracowników. Dobrym sposobem będzie ich ponumerowanie - z pewnością nic się w transporcie nie zawieruszy.

Meble i duże elementy wyposażenia pozostaw fachowcom

Z planem, spisem rzeczy i ustalonym terminem przenosin jesteś doskonale przygotowany do przeprowadzki swojego biura. Meble oraz wyposażenie wielkogabarytowe warto z kolei pozostawić specjalistom. Zdecydowanie sprawniej rozkręcą, co trzeba, spakują, przeniosą i oczywiście przetransportują. Z pomocy fachowców możesz oczywiście skorzystać także podczas pakowania standardowego wyposażenia biurowego. Firma zajmująca się przeprowadzkami nie tylko dostarczy wszystko do nowej siedziby, ale i zadba o to, aby poszczególne rzeczy natychmiast znalazły się we właściwym miejscu.