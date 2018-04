Spraw, by praca stała się łatwiejsza – wybierz interaktywny system minderCRM

Na co możesz liczyć, wybierając minderCRM?

System oferuje modułową budowę. Użytkownicy systemu mogą liczyć na bogaty zakres funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu prostoty zarządzania systemem. Fundamentami działania minderCRM są: integracja z pocztą e-mail, moduł Zadań, moduł Interesów oraz moduł Kampanii umożliwiających personalizowanie treści na stronach WWW.

Łatwa integracja z pocztą e-mail

Dzięki zintegrowaniu systemu z pocztą e-mail możliwe jest całościowe zarządzanie, tworzenie i przeglądanie wiadomości wprost z poziomu aplikacji. Na uwagę zasługuje tu przejrzysta oprawa graficzna, w ramach której wszystkie maile prezentowane są na wygodnej w zarządzaniu i przeglądaniu osi czasu.

Moduł Zadania w formie wygodnej listy To Do

Moduł ten stanowi jedną z głównych funkcjonalności systemu minderCRM. Stworzony zgodnie z metodologią Getting Things Done (GTD), dostarcza wygodną w nadzorowaniu listę zadań, a dodatkowo oferuje możliwość mailowego przypominania o realizacji wybranych zadań. Moduł zadań pozwala na przypisywanie kontaktów oraz użytkowników systemu do tworzonych notatek.

Moduł Interesy do agregacji i prezentacji informacji

W tej zakładce system minderCRM umożliwia tworzenie interesów, nadawanie im statusów, dodawanie klientów, formy rozliczenia, a także załączników i komentarzy. Dzięki informacjom zbieranym przez aplikację możliwe jest sprawne wyszukiwanie konkretnych interesów oraz zestawianie ich na podstawie sumy zysków, rozkładu statusów, tagów, czy ilości zapytań. Jedną z funkcji modułu jest prezentowanie zagregowanych danych na czytelnych wykresach, dzięki czemu możliwe jest sprawniejsze analizowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Moduł Kampanie – nieograniczone możliwości w służbie konwersji

Funkcja kampanii pozwala użytkownikom na kreowanie personalizowanych komunikatów, które mogą być umieszczane w dowolnym miejscu na ich witrynie. Ten niewielki i parametryzowany dodatek może dodatnio wpłynąć na konwersję w sklepie internetowym, czy ułatwiać docieranie do nowych odbiorców. Możliwości oferowane przez kampanie minderCRM są niemal nieograniczone.

System minderCRM jest dostosowany do RODO

Poważne podejście do nowych zasad ochrony danych osobowych twórców minderCRM sprawia, że system niemal od samego początku istnienia jest w pełni gotowy na wejście nowego unijnego rozporządzenia. System minderCRM chroni dane użytkowników poprzez implementację takich technologii jak:

dwuskładnikowe logowanie,

szyfrowanie plików wgrywanych przez użytkowników,

dostęp do historii logowań,

anonimizowanie danych osobowych po usunięciu kontaktu.

Więcej o tym, jak minderCRM dba o bezpieczeństwo, przeczytasz w tym miejscu.

Ile to kosztuje?

Istnieje 5 planów cenowych dostosowanych do potrzeb i wymagań zarówno freelancerów, jak i małych i dużych firm.

Najtańszy z nich – plan Freelancer – oferowany jest w kwocie 18,45 zł brutto za miesiąc. W ramach niego system minderCRM oferuje 500 MB pojemności na pliki i zadania użytkownika, możliwość integracji dwóch skrzynek pocztowych, oraz nieograniczoną ilość zadań, notatek, kontaktów i interesów.

Plan Średnia Firma dedykowany jest sześciu użytkownikom. Oferuje on 3 GB pojemności, 7 skrzynek pocztowych, 5 kampanii możliwych do implementacji na stronach WWW, a także wszystko to, co znajduje się w pakiecie Freelancer. Koszt planu Średnia Firma to jedyne 73,80 zł brutto za miesiąc. Zainteresowany? Więcej o planach cenowych znajdziesz w cenniku minderCRM.