Spowolnienie światowej gospodarki – czy może kryzys?

Na światowych rynkach akcji niestety nie będzie najlepiej. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę 2018 rok, w którym obserwowano zwiększenie zysków. Prawie niemożliwe jest dorównanie dobrym wynikom z poprzedniego roku. Wszystko wskazuje na to, że sprzedaż i kupno akcji lub udziałów może ulegać dynamicznym zmianom.

Co czeka gospodarkę w 2019 roku?

Główna ekonomistka Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Laurence Boone, w raporcie OECD tłumaczyła, że spowolnienie gospodarcze nie powinno być poważniejsze w skutkach od tych, które pierwotnie zakładano. Tak naprawdę wiele zależy od tego jak w ostatecznym rozrachunku ułoży się spór handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Brian Moynihan, prezes zarządu Bank of America, czyli jednego z największych banków na świecie, twierdzi, że ludzie wydają coraz więcej pieniędzy na kolacje w renomowanych restauracjach, zagraniczne podróże i inne luksusy mimo, że wszędzie słyszy się o osłabieniu światowej gospodarki. Stąd przypuszczenie, że produkt krajowy brutto w USA będzie rósł. W styczniu 2019 roku wyniósł 2,7%. Jest to spadek o 0,2% względem poprzedniego roku.

Źródło: OECD

Bardzo wiele krajów notuje rekordowo niskie stopy bezrobocia a co za tym idzie zaczyna brakować rąk do pracy. Tylko w październiku 2018 roku powstało 250 tysięcy nowych stanowisk pracy w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja staje się poważna, zwłaszcza dla przedsiębiorstw. Dodatkowo idący w górę kurs dolara amerykańskiego stanowi problem dla kapitału gospodarek wschodzących (między innymi dla Polski) i osłabia ich waluty.

Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Angel Gurría wypowiedział ważne słowa podczas prezentowania wyników prognozy gospodarczej: „Konflikty handlowe i polityczna niepewność to dodatkowe trudności dla rządów, które zmagają się z zapewnieniem, że wzrost ekonomiczny pozostanie silny, trwały i korzystny.” Dalsza chwiejność stosunków może powodować wiele daleko idących negatywnych skutków i osłabić inwestycje na całym świecie.

Laurence Boone dodaje, że wspieranie globalnej ekonomii to również odpowiedź na obawy ludzi dotyczące:

wynagrodzeń pracowniczych i stawki godzinowej,

standardów życiowych,

możliwości rozwoju zawodowego.

Promowanie zdrowej rywalizacji ma na celu poprawę dynamiki ekonomicznej i biznesowej. To może znacząco wpłynąć na pozycję przetargową pracowników oraz obniżenie cen dla konsumentów. Inwestowanie w umiejętności i rozwój pozostaną kwestiami kluczowymi, prowadzącymi do zwiększonej produktywności, podniesienia zysków i zredukowania nierówności wśród zatrudnionych.

Tymczasem silna gospodarka USA nie jest dobra tylko dla Amerykanów. Skorzystać na niej mogą również wszyscy pracownicy z krajów wysyłających produkty lub usługi na rynek amerykański. To właśnie Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za utrzymanie trybików gospodarki światowej w ryzach.

Jak na te rewelacje reagują konsumenci?

Według Moynihana ostatni kwartał 2018 roku był bardzo mocny. Wyniki ze stycznia nowego roku również przedstawiają się całkiem dobrze. Konsumenci wciąż kupują produkty i, mimo spowolnienia, wydatki wciąż rosną – obecnie o około 5-6%.

Po tak dobrym roku i ogromnym tempie wzrostu musi nastąpić spadek. „Weszliśmy na wzniesienie. Teraz z niego schodzimy, ale wciąż jesteśmy powyżej zera, dużo powyżej zera.” – mówi Brian Moynihan.

Ten rodzaj wzrostu gospodarczego nigdy nie jest na stałe, zwłaszcza w bogatych, wysoce rozwiniętych krajach ze stabilną siłą roboczą i słabnącym wzrostem wydajności. Jeśli Stanom Zjednoczonym uda się do końca czerwca uniknąć recesji, będziemy mogli mówić o trendzie wzrostowym trwającym dłużej niż 120 miesięcy. Ten wynik prześcignąłby rekordowe lata 1991-2001 i był najdłuższym wzrostem gospodarczym od 1857 roku.

Czy byki giełdowe mogą liczyć na powtórkę dobrej passy?

S&P 500, to indeks giełdowy, w skład którego wschodzą między innymi firmy takie jak: Apple Inc., Avon Products, Coca Cola Co., Colgate-Palmolive, Dell Inc., eBay Inc., Google Inc., Harley-Davidson, Hewlett-Packard, McDonald's Corp., Microsoft Corp., PepsiCo Inc., Walt Disney Co. i inne przedsiębiorstwa o największej kapitalizacji.

S&P zakończyło rok 2017 z ceną zamknięcia wynoszącą 2673.

Najwyższe zamknięcie miało miejsce 20 września 2018 i wyniosło aż 2931,88.

Giełda przeżywa burzliwy, ale i fascynujący okres. 29 grudnia 2017 roku, ostatniego dnia roku na giełdzie S&P zyskuje 20% w jednym z najbardziej ulotnych momentów w długiej historii rynku obrotu papierami wartościowymi. Cena zamknięcia 2673 to swoisty rekord.

Początek roku 2018 przynosi kolejny wzrost wartości akcji. 26 stycznia 2018 roku cena zamknięcia to aż 2872,87. Niestety potem następuje gwałtowne załamanie, trwające aż do 24 sierpnia, kiedy to poziom indeksu znowu przekroczył 2800. Koniec roku nie był sprzyjający, ze spadkiem do poziomu 2500.

Źródło: MarketWatch

W piątek, 18 stycznia 2019 roku cena zamknięcia wyniosła 2670, czyli zaledwie trzy punkty mniej niż w ostatni dzień 2017 roku. Sytuacja wygląda jednak inaczej niż jeszcze dwa lata temu. Rok 2017 dla S&P oznaczał stały wzrost wartości akcji a 2018 rok to niesamowicie niestabilny i chwiejny okres, gdzie w najgorszym dniu, 24 grudnia, cena zamknięcia wyniosła tylko 2351 punktów. Jonathan Krinsky z firmy Bay Crest Partners powiedział, że jeszcze nigdy w historii grudzień nie był najsłabszym miesiącem. Obecnie wszyscy łamią sobie głowę, co przyniesie nowy rok i jakie niespodzianki czekają rynek akcji w 2019.

Autor: Dariusz Bartycki