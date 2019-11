Spotify z okazji świąt udostępnia... odświeżony album z kultowym All I Want for Christmas Is You

W ubiegłym roku popularność piosenki w serwisie wzrosła o ponad 2000% w okresie październik - grudzień. Chociaż święta są zdecydowanie okresem, w którym przebój wokalistki ma najwięcej streamów, to użytkownicy z całego świata słuchają go przez 365 dni w roku.

Według danych serwisu Spotify, świąteczny przebój Mariah został dodany do 12 milionów playlist. Dodatkowo ponad 1000 razy był wykonywany przez innych artystów, w tym Michaela Bublé, Milosa Foremana, Clementine Duo, Fifth Harmony i innych.

Odświeżony album zatytułowany „Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You Enhanced Album” zawiera świąteczne piosenki, w wykonaniu wokalistki. Również te pochodzące z płyty Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition). Płyty można posłuchać pod tym linkiem.

Jakiej jeszcze muzyki słuchają użytkownicy Spotify w Polsce w czasie świąt? Jak pokazują dane serwisu z 2018 roku, numerem 1 pozostaje “All I Want For Christmas Is You” Mariah Carey. Drugie miejsce zajmuje słynne “Last Christmas” zespołu Wham, a listę top 10 zamyka “Jingle Bell Rock” Bobby Helmsa. Oto polskie zestawienie: