Spotify: Polacy wciąż wierni rodzimym raperom wynika z raportu Czego słuchał świat w 2019 roku. Każdy otrzymał też własne podsumowanie

Czego słuchają Polacy?

Wśród 10 najczęściej słuchanych artystów w Polsce tylko dwóch pochodziło z zagranicy. Po raz kolejny na #1 miejscu uplasował się Taco Hemingway. Ostatni jego album Pocztówka z WWA, Lato '19 znajduje się wśród trzech najpopularniejszych albumów na platformie.

Drugie miejsce w kategorii najpopularniejszych artystów zajmuje młody raper Borys Przybylski, znany jako Bedoes, którego album pod tytułem Kwiat polskiej młodzieży zajął pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu najpopularniejszych albumów w Polsce.

Na trzecim miejscu Tymek - artysta, który równocześnie zdominował listę 10 najpopularniejszych piosenek z takimi hitami jak Język ciała, Rainman oraz Poza kontrolą.

Natomiast czwarte miejsce wśród ulubionych artystów polskich użytkowników Spotify, zajmuje amerykańska piosenkarka Billie Eilish.

Trendy muzyczne na świecie

Zagraniczny raper Post Malone, był najczęściej słuchanym artystą w mijającym roku. Twórca zajął czołowe pozycje także w kilku innych kategoriach – jego album Hollywood’s Bleeding jest drugim wśród najczęściej odtwarzanych na Spotify, a piosenka Sunflower, którą nagrał wspólnie z Swae Lee, zdobyła trzecie miejsce w rankingu ulubionych utworów użytkowników platformy.

W tym roku na wysokich pozycjach znalazły się także kobiece głosy. Billie Eilish, którą często określa się popowym fenomenem generacji Z, stała się najczęściej słuchaną artystką tego roku z ponad 5 miliardami streamów na całym świecie. Co więcej, jej album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? jest najpopularniejszym albumem 2019 roku na Spotify.

Ariana Grande, która w lutym wydała swój album Thank U, Next, zamyka pierwszą trójkę na liście najchętniej słuchanych artystów Spotify na świecie.

Piosenka Señorita, która powstała w efekcie współpracy Shawna Mendesa i Camilli Cabello, zajęła pierwsze miejsce wśród ulubionych kawałków użytkowników Spotify.

Patrząc wstecz na ostatnią dekadę, zestawienie najchętniej słuchanych artystów otwierają Drake i Ed Sheeran, a zaraz za nimi uplasowali się Post Malone, Ariana Grande i Eminem.

A Ty czego słuchasz?

W piątek 6 grudnia, każdy użytkownik Spotify będzie mógł sprawdzić swoje spersonalizowane podsumowanie z informacjami o artystach, utworach, gatunkach muzycznych i podcastach, których najczęściej słuchał, a także poznać inne fakty, takie jak czas spędzony na słuchaniu muzyki i liczbę polubionych utworów. Po raz pierwszy słuchacze będą mogli uzyskać także dostęp do własnego podsumowania bezpośrednio w aplikacji Spotify na telefonie komórkowym i tablecie oraz za pośrednictwem strony internetowej spotify.com/wrapped.

Oto najważniejsze wyniki tego roku:

DANE POLSKIE

Najpopularniejsi artyści

Taco Hemingway Bedoes Tymek Billie Eilish Kubi Producent

Najpopularniejsze utwory

„Język ciała” - Tymek, Big Scythe „bad guy” - Billie Eilish „Ona By Tak Chciała” - Ronnie Ferrari „hot coffee” - schafter „Rainman” - Tymek, Trill Pem,TEDE

Najpopularniejsze albumy

„Kwiat polskiej młodzieży” - Bedoes, Kubi Producent “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” - Billie Eilish „POCZTÓWKA Z WWA, LATO '19” - Taco Hemingway „Malomiasteczkowy” - Dawid Podsiadło „Klubowe” - Tymek

Najpopularniejsze podcasty

Dwóch Typów Podcast Kryminatorium Karol Paciorek Tu Okuniewska Ja i moje przyjaciółki idiotki

DANE GLOBALNE

Najpopularniejsi artyści

Post Malone Billie Eilish Ariana Grande Ed Sheeran Bad Bunny

Najpopularniejsze artystki

Billie Eilish Ariana Grande Taylor Swift Camila Cabello Halsey

Najpopularniejsze utwory

“Señorita” - Camila Cabello, Shawn Mendes “bad guy” - Billie Eilish “Sunflower” - Post Malone, Swae Lee “7 Rings” - Ariana Grande “Old Town Road - Remix” - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Najpopularniejsze podcasty