Sposoby na suszenie grzybów w domu

Co ważne, nie jest to trudne. Wystarczy zebrać lub zakupić świeże grzyby i skorzystać z jednej z dostępnych metod. Dzięki temu nie będziemy musieli odwiedzać supermarketów w poszukiwaniu gotowych produktów, a także zastanawiać się, czy to, co kupujemy na pewno jest zdrowe i odpowiedniej jakości.

Odpowiednio wykonane suszenie pozwala w sposób znaczący przedłużyć świeżość grzybów. W ten sposób zabezpieczamy je przed zepsuciem, dzięki czemu na długo zachowują one swój aromat i smak.

Jakie grzyby możemy suszyć?

Mowa tu nie tylko o gatunkach grzybów, ale również ich kondycji. Do suszenia nadają się bowiem wyłącznie grzyby świeże, pozbawione robaków i innych oznak zepsucia. Innej możliwości nie ma. Co ważne, warto wybierać grzyby większych rozmiarów – niewielkie cząstki nie nadadzą się do tego procesu.

Jeżeli natomiast chodzi o konkretne gatunki grzybów, do suszenia doskonale nadają się zwłaszcza podgrzybki, borowiki, kurki, smardze i podgrzybki. Jeżeli sami zbieramy grzyby i chcemy je suszyć, musimy pamiętać o stosownych przygotowaniach. Przede wszystkim należy je dokładnie oczyścić z ziemi, piasku i innych zabrudzeń, na przykład specjalną szczoteczką lub szmatką. Lepiej nie zamaczać ich w wodzie, gdyż utrudni nam to suszenie. Następnie grzyby należy pokroić na większe kawałki.

Suszenie grzybów

W ten sposób możemy przejść do właściwego suszenia. Warto wspomnieć, że istnieje co najmniej kilka sposobów na przeprowadzenie tego procesu. W wielu domach jednorodzinnych grzyby są wbijane na specjalne patyki lub zawijane na nitkach, a następnie zawieszane nad kuchenkami bądź piecami. W ten sam sposób możemy suszyć grzyby rozłożone na tackach lub siatkach drucianych.

W mieszkaniach suszyć możemy również na kaloryferze, oczywiście musimy pilnować odpowiedniej temperatury, dzięki której cały proces zostanie przeprowadzony w sposób prawidłowy.

A może kuchenka mikrofalowa?

Jak nietrudno się domyślić, suszenie tymi sposobami wymaga czasu. Niektórzy, chcąc wszystko to przyspieszyć, decydują się na wykorzystanie mikrofalówki. Jest to jakiś sposób, jednak należy pamiętać o tym, by wykorzystywać jedynie urządzenia dobrej jakości, pozwalające na swobodną regulację generowanej temperatury.

Z drugiej strony, suszenie w mikrofalówce może sprawić, że aromat i smak grzybów nie będzie tak intensywny, jak w przypadku procesu naturalnego. Poza kuchenką, wykorzystać możemy także piekarnik – w takim przypadku najlepiej temperaturę na poziomie około 50 stopni Celsjusza. Grzyby musimy także co jakiś czas obracać. Metoda ta jest jednak dłuższa i trwa przeważnie kilka godzin.

Suszarka do grzybów

Na rynku dostępne są także specjalne urządzenia przygotowane właśnie do suszenia grzybów, ale również mięs, warzyw lub ziół. Ich największa zaletą jest wysoka wydajność działania, dzięki czemu pozwalają na przeprowadzenie suszenia w stosunkowo krótkim czasie, przy zachowaniu odpowiedniego smaku i aromatu grzybów.

Ich budowa zazwyczaj składa się ze specjalnych podstawek ustawionych jedna na drugiej. W ten sposób powstają piętra, na których możemy kłaść poszczególne produkty. Pod nimi umieszczony zostaje specjalny wentylator, który generuje obieg powietrza. Przechodzi ono przez wszystkie piętra, osuszając grzyby. Obsługa takiego urządzenia jest banalna – wystarczy rozłożyć grzyby i włączyć nawiew. Co jakiś czas warto je poprzestawiać i obrócić. W zależności od typu i parametrów urządzenia, suszenie może trwać kilka godzin.

Wszystko to sprawia, że przed zakupem suszarki koniecznie musimy zwrócić uwagę na wszystkie najważniejsze kwestie, które mają wpływ na sposób i skuteczność jej działania. Jednym z najważniejszych parametrów jest moc suszarki, która wpływ na jej wydajność oraz szybkość realizacji całego procesu. Modele dobrej jakości posiadają moc ponad 200 W i właśnie na nie warto zwrócić szczególną uwagą.

Bardzo ważny jest także zakres generowanych temperatur. Pamiętać należy, że znaczenie mają nie tylko wartości maksymalne. Suszenie w bardzo wysokiej temperaturze sprawi bowiem, że grzyby staną się łamliwe, mogą one stracić również na intensywności smaku i aromatu. Powinniśmy więc decydować się na suszarki, które pozwalają na swobodną regulację generowanych temperatur. Ich zakres powinien wynosić od około 30 do ponad 60 stopni Celsjusza. Takie urządzenia zagwarantują nam wysoki komfort podczas przeprowadzania całego procesu.

Oczywiście powinniśmy sprawdzić także, ile sit posiada suszarka. Dzięki temu wywnioskujemy, jak wiele grzybów będziemy w stanie wysuszyć za jednym razem. Jeżeli nie jesteście pewni, czy interesujące Was urządzenie rzeczywiście gwarantuje wysoką jakość działania, warto zaznajomić się z opiniami wystawianymi przez klientów, którzy mieli okazję skorzystać z konkretnego modelu. Pozwolą one sprawdzić, czy rzeczywiście warto inwestować pieniądze w wybrane rozwiązanie.

Suszenie grzybów pozwala zdecydowanie wydłużyć ich przydatność. Dzięki temu zupy, sosy, mięsa i inne potrawy zyskają na smaku i aromacie. Wszystko to sprawia, że naprawdę warto zainteresować się omówionym wyżej procesem, zwłaszcza gdy mamy dostęp do specjalistycznych urządzeń.