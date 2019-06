Sposoby dostawy a preferencje klientów e-sklepów

Osoby biorące udział w zeszłorocznej edycji badania „E-Commerce w Polsce, Gemius dla e-Commerce Polska” zapytane o to, co skłoniłoby je do częstszego robienia zakupów przez internet, wskazały na: niższe koszty dostawy (67%), szybszą dostawę (32%) oraz większy wybór sposobów dostawy (26%). Dlaczego właśnie te czynniki są kluczowe dla klientów?

Sposób dostawy oraz elastyczny wybór miejsca odbioru przesyłki

Czasy, w których paczki dostarczane były wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej, bezpowrotnie minęły. Z badań „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” przeprowadzonych w latach 2015-2018 wynika, że największym zainteresowaniem wśród kupujących online cieszą się tradycyjne dostawy kurierskie „do drzwi”. Co więcej, można wyciągnąć wniosek, że traktowane są one jak wszechobecny standard. Z tych samych badań wynika również, że możliwość odbioru przesyłek w paczkomatach coraz częściej motywuje Polaków do dokonania zakupów przez internet.

Potwierdzają to także dane firmy Sendit, gdyż liczba tego rodzaju dostaw w 2018 roku – w stosunku do poprzedniego – wzrosła o blisko 39%. Wszystko ze względu na coraz szybsze tempo życia Polaków, którzy rzadziej są w stanie określić czas, w którym będą w stanie odebrać przesyłkę pod wskazanym adresem.

Koszt dostawy

Koszt dostawy może zadecydować o porzuceniu koszyka. Dzieje się tak w szczególności w sytuacjach, gdy oferowany towar nie jest unikatowy, a tym samym możliwy do zakupienia w innych e-sklepach. Podobnie może zdarzyć się, gdy e-sklep oferuje produkty o niskiej wartości, a łączna wartość koszyka może być mniejsza niż przesyłki. Jak wynika z badania Gemius, bezpłatna dostawa skłoniłaby do częstszego dokonywania zakupów online aż połowę ankietowanych osób.

Czas dostawy

Zakupy online to oszczędność czasu – zarówno ze względu na możliwość dokonania ich w dogodnym dla nas miejscu i czasie, jak i pod względem braku konieczności osobistego stawienia się w sklepie. Okazuje się również, że tą samą wartością kierują się kupujący online biorąc pod uwagę czas dostawy zakupów. Jak wynika z badania Gemius, aż 62% kupujących online wskazała, że do częstszego dokonywania zakupów zmotywowałaby ich dostawa w czasie do 24 godzin.

Niższe koszty dostawy, szybsze dotarcie przesyłki do klienta oraz większy wybór sposobów dostawy, to wartości, którymi kierują się kupujący online. Powyższe rady mogą w znaczący sposób wpłynąć na doświadczenia zakupowe, które przełożą się na częstsze składanie zamówień.

Źródło: Sendit