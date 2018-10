Speed dating w rekrutacji

Na świecie, a od niedawna także w Polsce, organizowane są spotkania mające na celu zapoznanie pracodawców z kandydatami poszukującymi nowego stanowiska w branży IT. HackerX, bo o nim mowa, to cykl wydarzeń, w którym udział wzięli już tacy giganci jak Google, Twitter, Uber, Microsoft, Tesla, Apple czy Airbnb. Dla programistów to szansa, by w krótkim czasie zapoznać się z propozycjami pracy i możliwościami rozwoju kariery w kilkunastu firmach. Dla pracodawców zaś to łatwy (i szybki!) sposób na znalezienie potencjalnego pracownika. A wszystko na zasadach do złudzenia przypominających szybkie randki.

Jak to działa?

Duże pomieszczenie, kilkanaście stolików, a przy każdym z nich dwa krzesła. Przedstawiciel firmy oraz programista siadają naprzeciwko siebie i w ciągu 4 – 5 minut poznają się, wymieniając niezbędnymi informacjami. Po tym czasie następuje zmiana i naprzeciwko rekrutera siada kolejny kandydat. Ten, kto zrobi najlepsze wrażenie i zapadnie w pamięć, ma szansę dostać zatrudnienie. Jednak nie tylko pracodawcy dokonują weryfikacji. Kandydaci również podejmują decyzję, który spośród rekrutujących zrobił na nich najlepsze wrażenie w ciągu tych kilku minut.

240 sekund, by zaciekawić

Podczas tego typu spotkań, oprócz kompetencji kandydata, które ten zazwyczaj umieszcza w swoim CV, bardzo istotne jest również to, w jaki sposób się zaprezentuje. 4 minuty to zbyt krótki czas, by przedstawić swoje doświadczenie, wykształcenie, motywację czy opowiedzieć o zainteresowaniach, o co często pytani są kandydaci w trakcie rozmów rekrutacyjnych. Programiści uczestniczący w spotkaniach muszą zatem zaprezentować coś, co ich wyróżnia, by zostać zapamiętanym przez rozmówcę. Przed rozpoczęciem wydarzenia warto więc zrobić rozeznanie, które firmy wezmą w nim udział oraz kto będzie je reprezentował, by dopasować swoją prezentacje do każdego rekrutera indywidualnie. Opowiadając o swoim doświadczeniu, umiejętnościach i planach, warto skupić się na tych, które mogłyby go zainteresować. HackerX od tradycyjnych rozmów rekrutacyjnych odróżnia przede wszystkim atmosfera. Zamiast sztywnej rozmowy w formie wymiany pytań i odpowiedzi, uczestnicy mogą swobodnie wypowiadać swoje myśli, śmiać się i żartować. Rekruterzy biorą bowiem pod uwagę nie tylko doświadczenie kandydata, ale także to, czy ma on szansę zgrać się z pozostałą częścią zespołu, do którego aplikuje.

Z USA do Polski

HackerX przyciągnęło już ponad 100 000 najlepszych programistów z całego świata. Rocznie odbywa się ok. 300 wydarzeń, w ponad 125 miastach na różnych kontynentach. Aby wziąć udział w tym niezwykłym spotkaniu, nie trzeba zatem odbyć kilkunastogodzinnej podróży do Stanów Zjednoczonych, skąd wywodzi się inicjatywa. Speed dating dla programistów odbywa się także w Polsce – w Warszawie i w Krakowie, w siedzibach jednej ze szkół programowania

Źródło: Codecool