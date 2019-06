Specjalista data science na wagę złota

Zdaniem Hala Variana, głównego ekonomisty Google, tym co utrudnia firmom wykorzystanie pełni potencjału analityki jest brak odpowiedniej liczby specjalistów, którzy potrafią pracować z danymi. Biznes dostrzega ten problem i stara się pozyskać talenty oferując atrakcyjne wynagrodzenie. Jak wynika z badania Business Over Broadway/Keggle, roczna mediana zarobków specjalistów data science w Polsce wynosi ok. 106 tys. zł, co daje ok. 9 tys. zł miesięcznie.