Specjaliści PR będą w Rzeszowie dyskutować o sytuacjach kryzysowych

Kryzysem może być wszystko, co ma wpływ na wizerunek firmy lub co grozi jej stabilizacji i długookresowej realizacji celów – może to być poważna awaria, wypadek w miejscu pracy, odejście ważnej grupy pracowników, spadek sprzedaży, wada produktu, zarzut o nieuczciwość czy błąd konstrukcyjny. Takie sytuacje powodują utratę zaufania i wiarygodności, a co za tym idzie, mogą mieć wpływ na miejsce firmy na rynku. To główny powód, dla którego kryzysom trzeba przeciwdziałać.

Kluczem do zarządzania sytuacją kryzysową jest sama świadomość, że może ona zaistnieć. Nie istnieje jedna, skuteczna metoda eliminacji zagrożeń, ale można opracować kompleksową strategię ich rozwiązywania, która z pewnością przyczyni się do szybszego ich pokonania. Określenie potencjalnych niebezpieczeństw zminimalizuje możliwość ich wystąpienia, a spotkania warsztatowe i symulacje przygotują pracowników na pracę w stresie.

Podobnie jak w medycynie, tak i w sytuacjach kryzysowych, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Gdyby bowiem nie lekceważono pierwszych symptomów problemu lub przygotowano się do nich wcześniej, można by było się przed nimi uchronić. W 90 proc. przypadków sytuacji kryzysowych zdecydowanie zbyt późno przystąpiono do reakcji, tymczasem w momencie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia trzeba je eliminować, póki jest jeszcze na to szansa.

Kryzysy to szczególnie problematyczna kwestia w dobie mediów społecznościowych. Informacje rozprzestrzeniają się dzisiaj w niesłychanie szybkim tempie – kiedyś na reakcję wystarczyło kilka godzin, dzisiaj jest ona konieczna niemal natychmiast.

– Trzeba pamiętać, że każdy kryzys może być szansą. Dzięki odpowiednio szybkiej i właściwej reakcji możemy nie tylko zażegnać problemy, ale także zyskać wizerunkowo. Nie wolno chować głowy w piasek. Kluczem jednak jest przygotowanie. Jeśli opracujemy procedury pozwalające na unikanie błędów, to tym samym ograniczamy ryzyko. Ponadto podczas sytuacji kryzysowej bezwzględnie trzeba przestrzegać zasady prawdy oraz otwartości wobec mediów – mówi dr hab. Dariusz Tworzydło, prezes zarządu agencji Exacto.

Kryzysy zdarzają się w każdej branży. Im większa marka, a także im bardziej ryzykowne usługi świadczy, tym większe zagrożenie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Jako że większość takich sytuacji powstaje w sieci, kolejnym czynnikiem, który sprzyja zagrożeniom, jest szerokie grono odbiorców oraz komunikacja z odbiorcami w Internecie.

Należy pamiętać, że regularna analiza artykułów w prasie i publikacji w mediach społecznościowych może nam dać przewagę w postaci czasu, który w dobie kryzysu jest szczególnie cenny. Między innymi dlatego monitoring mediów jest jednym z elementów, który należy bezwzględnie wykorzystywać przy opracowywaniu strategii przeciwdziałania kryzysom.

