Spam i phishing w I kwartale 2018 r. Groźny wizerunek portalu social media

Przyczyną tak dużej popularności Facebooka wśród cyberprzestępców jest prawdopodobnie 2,13 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie na całym świecie, wśród których znajdują się również tacy, którzy logują się do nieznanych aplikacji przy pomocy danych uwierzytelniających do FacebookA, udzielając tym samym dostępu do swoich kont. W ten sposób nieostrożni użytkownicy Facebooka stają się lukratywnym celem cyberprzestępczych ataków phishingowych.

Wszystko to potwierdza, jak cenne są dane osobowe w świecie technologii informacyjnych – zarówno dla legalnych organizacji, jak i cyberprzestępców. Cyberprzestępcy nieustannie poszukują nowych metod atakowania użytkowników, dlatego, aby nie stać się ich kolejnym celem, należy mieć świadomość technik, jakie stosują. Na przykład, ostatnio popularne są wiadomości spamowe związane z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Odbiorcom oferuje się płatne seminaria internetowe (tzw. webinaria) wyjaśniające nowe przepisy lub zachęca do zainstalowania specjalnego oprogramowania, aby mieć dostęp do zasobów online, które pomogą spełnić wymogi nowych przepisów.

Pozostałe kluczowe wyniki przedstawione w raporcie poświęconym ewolucji spamu i phishingu w pierwszym kwartale 2018 r.

Phishing:

Około 35 000 dolarów amerykańskich skradziono za pośrednictwem jednej strony internetowej, która oferowała możliwość zainwestowania w rzekomą emisję cyfrowych tokenów (IOC) komunikatora internetowego Telegram. W wyniku jednej mailowej wysyłki phishingowej związanej z rozpoczęciem ICO „The Bee Token” skradziono około 84 000 dolarów amerykańskich.

Phishing finansowy nadal odpowiada za niemal połowę wszystkich ataków phishingowych (43,9%), co stanowi o 4,4% więcej w porównaniu z końcem zeszłego roku. W pierwszej trójce znajdują się ataki na banki, sklepy internetowe oraz systemy płatnicze, co świadczy o tym, że cyberprzestępcy polują na pieniądze użytkowników.

Brazylia stanowiła państwo o największym udziale użytkowników zaatakowanych przez phisherów w pierwszym kwartale 2018 r. (19%). Tuż za nią uplasowała się Argentyna (13%), Wenezuela (13%), Albania (13%) oraz Boliwia (12%).

Spam:

W pierwszym kwartale 2018 r. największa ilość spamu została zarejestrowana w styczniu (55%). Średni udział niechcianych wiadomości w globalnym ruchu e-mail wynosił 52%, co stanowi o 4,6% mniej w stosunku do ostatniego kwartału 2017 r.

Największe źródło spamu stanowił Wietnam, który wyprzedził Stany Zjednoczone oraz Chiny. Pozostałe państwa z pierwszej dziesiątki obejmowały Indie, Niemcy, Francję, Brazylię, Rosję, Hiszpanię oraz Islamską Republikę Iranu.

Państwem najczęściej atakowanym przez szkodliwe wysyłki spamowe były Niemcy. Na drugim miejscu uplasowała się Rosja, z kolei na dalszych Wielka Brytania, Włochy oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Źródło: Kapersky Lab